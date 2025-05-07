شرطة دبي تضبط المتورطين في أحداث شغب مباراة ناديي "الوصل" و"شباب الأهلي"

أعلن اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، أن القيادة العامة لشرطة دبي ضبطت المتورطين أحداث الشغب التي حدثت عقب مباراة كرة القدم بين ناديي الوصل وشباب الأهلي دبي ضمن فعاليات دوري أدنوك للمحترفين.

وقال اللواء الغيثي إن شرطة دبي باشرت التحقيق في الواقعة بعد الانتهاء من المباراة، ورصدت المُتورطين في المُشاحنات والمشاجرات والأحداث المؤسفة، عبر الاستعانة بكاميرات المراقبة وتفريغها للوصول إلى هويتهم، مُبيناً أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، وتحويلهم إلى جهات الاختصاص.

تعزيز الامن والأمان

وتابع اللواء الغيثي "في إطار حرصنا على تعزيز الأمان والحفاظ على الروح الرياضية في الفعاليات الرياضية، نؤكد في شرطة دبي على ضرورة الابتعاد عن التعصب في الملاعب، حيث إن الهدف الأساسي من حضور المباريات هو الاستمتاع بكرة القدم في أجواء تنافسية تتسم بالروح الرياضية والاحترام المُتبادل بين الجماهير".

دعوة للمشجعين

وتابع:" تدعو شرطة دبي جميع المُشجعين إلى الالتزام بالسلوك الحضاري وتشجيع فرقهم بطريقة إيجابية وخاصة أن السلوك في ملاعبنا الرياضية هو انعكاس للصورة الحضارية التي تليق بمجتمعنا في دولة الإمارات، وتُظهر السمعة المرموقة التي يتمتع بها وطننا في تنظيم الفعاليات المُختلفة ومنها الفعاليات الرياضية".

وحذر اللواء الغيثي من أي "تصرفات غير مسؤولة" في الملاعب لا تمت إلى الأخلاق الرياضية في مجتمع دولة الإمارات بصلة، مشيراً إلى أن الملاعب الرياضية هي مساحات للترفيه والتآخي، وليست مكاناً للتعصب أو النزاعات.

ولفت اللواء الغيثي إلى أن فرق العمل في شرطة دبي، تبذل قصارى جهدها لتأمين الملاعب والجمهور من الداخل والخارج، بالإضافة إلى تأمين المركبات، وتوفير جميع الخدمات المطلوبة قبل وأثناء سير المباريات وعقب انتهائها، وستخذ الإجراءات القانونية بحق من يُخالف الإجراءات والضوابط.

عقوبات

الجدير ذكره أن لجنة الانضباط في اتحاد الامارات بكرة القدم فرضت خلال اجتماعها الذي عقد يوم أمس بخصوص أحداث مباراة الوصل وشباب الأهلي دبي، غرامة مالية على نادي شباب الأهلي دبي قدرها 70 ألف درهم لقيام جماهيره بالتلفظ على جمهور الفريق المنافس، وإلقاء عبوات السوائل على جمهور الفريق المنافس وأرض الملعب، وفرض غرامة مالية على نادي الوصل قدرها 80 ألف درهم لقيام جماهيره بإشعال عبوة دخانية والتلفظ على جمهور الفريق المنافس، وإلقاء عبوات السوائل داخل أرضية الملعب وعلى جمهور الفريق المنافس.