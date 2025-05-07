مجلس إدارة "دبي الصحية" يستعرض أبرز إنجازات السنوات الثلاث الماضية

عقد مجلس إدارة "دبي الصحية" اجتماعاً برئاسة سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة "دبي الصحية"، وحضور سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الإدارة، حيث استعرض الاجتماع أبرز إنجازات "دبي الصحية" خلال السنوات الثلاث الماضية، وأثرها على تحسين تجربة المرضى والارتقاء بجودة الخدمات الصحية في دبي.

وعلى هامش الاجتماع، زار سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم "مركز العمليات الصحية "، يرافقه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وأعضاء مجلس الإدارة. والتقى سموه خلال الزيارة بفريق العمل، واطلع على تفاصيل برنامج "إعادة تصميم رحلة المريض" الذي أطلقته "دبي الصحية" ضمن منظومتها التطويرية.

وقد عُقد الاجتماع في المقر الرئيسي لـ"دبي الصحية"، بحضور أعضاء مجلس الإدارة: سعادة الدكتورة رجاء عيسى القرق، وسعادة عبد الله عبد الرحمن الشيباني، والبروفيسور إيان أندرو جريـر، وسعادة وليد سعيد العوضي، والسيد محمد حسن الشحي، والدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية، والدكتور علوي الشيخ علي ممثلاً عن جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

في مستهل الاجتماع، رحّب سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، بأعضاء مجلس إدارة "دبي الصحية"، مشيداً بجهودهم التي أسهمت في ترسيخ نهج التطوير المستمر ضمن منظومة الرعاية الصحية في دبي، ورفع كفاءة الخدمات بما انعكس إيجاباً على تجارب المرضى ورضاهم.

وقال سموّه: "تُجسّد إنجازات "دبي الصحية" خلال السنوات الثلاث الماضية التزامنا الراسخ ببناء نظام صحي يتخذ من المريض ركيزة لكل خطط التحسين والتطوير، ويضع جودة الحياة الصحية في مقدّمة الأولويات، وذلك تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، التي تهدف إلى بناء نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة" .

وأعرب سموّه عن شكره وتقديره لفرق العمل في "دبي الصحية"، مثمناً جهودهم المخلصة التي أسهمت في تحقيق أكثر من 90% في مؤشر سعادة المتعاملين لحكومة دبي لعام 2024، ما يعكس الالتزام بتعزيز كفاءة المنظومة الصحية وتكامل خدماتها.

تطوير مستمر

من جانبه، أكد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أن ما حققته "دبي الصحية" من نجاحات للارتقاء برحلة المرضى تمثل تحولاً نوعياً في منهجية تقديم الرعاية الصحية بالإمارة، فيما تعكس هذه الجهود رؤية طموحة لتقديم تجربة صحية سلسة وعالية الكفاءة لكافة أفراد المجتمع.

وأضاف سموّه: "نؤمن بأن التطوير المستمر لخدماتنا الصحية يشمل دعم البحث العلمي كركيزة محورية لتحقيق التميز في جودة الرعاية، ونعمل على تقديم رحلة علاجية أكثر تفاعلاً مع تطلعات الفرد واحتياجاته المستقبلية، بما يرسّخ مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والتميز في القطاع الصحي".

من جانبه، قال الدكتور عامر شريف: "نحن ملتزمون بمواصلة بناء نموذج صحي أكاديمي متكامل، يضع المريض محور اهتمامه، ويعتمد على أفضل الممارسات العالمية. وانطلاقاً من إيماننا بأهمية صوت المجتمع في تطوير الخدمات، جعلنا آراء وملاحظات أفراد المجتمع حول تجاربهم الصحية من الركائز الأساسية لدعم جهود التحسين، عبر مبادرات نوعية مثل إطلاق برنامج "بريس جيني" لقياس تجربة المرضى، ومبادرة "مجالس دبي الصحية: صوت المجتمع"، التي حرصنا من خلالها على الوصول إلى المتعاملين في أماكن تواجدهم والاستماع إليهم عن قرب، وذلك تماشياً مع أهداف "عام المجتمع 2025".

مركز العمليات الصحية

وخلال زيارة سموّ الشيخ أحمد بن سعيد لـ" مركز العمليات الصحية"، قدم خليفة باقر، المدير التنفيذي للعمليات في "دبي الصحية"، عرضاً تفصيلياً عن أبرز مهام وإنجازات المركز خلال السنوات الثلاث الأخيرة " 2022-2024"، مشيراً إلى نمو ملحوظ في مؤشرات الأداء ومعدلات الإقبال على مختلف الخدمات المجتمعية والرقمية المقدمة، والتي تم تصميمها بما يتماشى مع عهد "المريض أولاً".

خدمات مجتمعية

وسجلت "دبي الصحية" قفزات نوعية في خدمات الرعاية الصحية المجتمعية، مع تحقيق نمو لافت في مؤشرات الأداء بين عامي 2022 و2024. حيث ارتفع عدد طلبات توصيل الأدوية إلى المنازل إلى نحو 109 آلاف طلب في عام 2024، مقارنة بـ 37 ألف و724 في عام 2022، مسجلاً نمواً بنسبة 189%.

وفي إطار جهود تعزيز جودة الخدمات وتسهيل حصول المتعاملين على الرعاية الطبية، أطلقت "دبي الصحية" خدمة "نقل المرضى"، التي توفر من خلالها وسيلة نقل مخصصة لنقل المرضى من منازلهم إلى المستشفيات والمراكز الصحية لمواعيدهم الطبية وتلقي العلاج، وإعادتهم بعد انتهاء الخدمة العلاجية، وتهدف من خلالها إلى توفير تجربة صحية أكثر راحة وإنسانية للمرضى، ترسخ مفاهيم الضيافة في القطاع الصحي.

وشهدت الخدمة التي تم إطلاقها قبل عامين فقط إقبالاً واسعاً من قبل المتعاملين، حيث بلغ عدد المستفيدين منها 5 آلاف و365 مريضاً سنة 2024، مقارنة بـ 862 مريضاً في العام 2023.

وفيما يتعلق بخدمة الزيارات المنزلية، نفّذت الفرق الطبية 90 ألفا و816 زيارة خلال ثلاث سنوات، مسجلة بذلك معدل نمو بنسبة 68%، حيث ارتفعت من 23 ألفا و277 زيارة في العام 2022، لتصل إلى 39 ألفا و114 زيارة في العام 2024، بما يعكس التزام المنظومة الصحية بضمان توفير رعاية صحية مستمرة وميسرة للمرضى في منازلهم.

خدمات رقمية

وعلى صعيد الخدمات الرقمية نجحت "دبي الصحية" في تقديم خدمة التطبيب عن بُعد لـ 256 ألفا و350 مريضا خلال ثلاث سنوات، مسجلة نمواً بنسبة 17.7%، حيث بلغ عدد الخدمات المقدمة في عام 2024، 92 ألفا و930 خدمة، مقارنة بـ 78 ألفا و969 خدمة في العام 2022، وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع استراتيجية دبي الرقمية.

وكشفت الإحصاءات أن مركز الاتصال في "دبي الصحية" تعامل مع نحو خمسة ملايين مكالمة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، تم الرد عليها بكفاءة واحترافية عالية، ما يعكس جاهزية المركز وقدرته على تلبية احتياجات المتعاملين بسرعة وفعالية.

برنامج إعادة تصميم رحلة المريض

وأطلقت "دبي الصحية"، "برنامج إعادة تصميم رحلة المريض"، الذي يهدف إلى تتبع مسار المريض منذ لحظة دخوله إلى المنظومة الصحية وحتى انتهاء رحلته العلاجية، باعتباره محور جميع مراحل الرعاية. ويُعنى البرنامج بتصميم مسارات علاجية متكاملة تضمن تجربة صحية سلسة، من خلال توحيد الجهود بين مختلف التخصصات المعنية، بما يسهم في تقديم رعاية أكثر كفاءة وترابطاً. كما يعزز البرنامج جاهزية المنظومة الصحية للمستقبل من خلال توظيف البيانات وتحليلها لدعم القرارات وتحسين الخدمات. وقد جاء هذا البرنامج استجابة لتطلعات أفراد المجتمع وملاحظاتهم حول تجاربهم الصحية، وتأكيداً على التزام "دبي الصحية" بتعزيز المشاركة المجتمعية في تطوير الخدمات.

وقد تم تحديد 45 رحلة علاجية رئيسية ضمن المنظومة الصحية تمثل نحو 68% من إجمالي حجم المرضى، تشمل رحلات الطوارئ، والرعاية التخصصية، والفحوصات الوقائية.