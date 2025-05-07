المركز الذكي لـ"كهرباء دبي" يحلل 15 مليون وحدة بيانات يومياً

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي، أن المركز الذكي لشبكة التوزيع التابع لها يسهم في تعزيز مرونة وكفاءة الشبكة في دبي، وتمكين الخصائص المتقدمة التي توفرها الشبكات الذكية مثل الارتقاء بقدرات اتخاذ القرار التلقائي.

ويسهم المركز منذ إطلاقه في يناير 2024، في تحليل أكثر من 15 مليون وحدة من البيانات التي تُجمع يوميًا من شبكة التوزيع، ليتم تحويلها إلى تقارير ولوحات معلومات شاملة لدعم اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات.

ويضمن المركز المؤتمت إدارة واستدامة مبادرات الهيئة الذكية الثلاث وهي: مبادرة البنية التحتية المتقدمة لعدادات الكهرباء، ومبادرة شمس دبي التي تتيح لأصحاب المباني تركيب ألواح كهروضوئية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، ومبادرة الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية لشحن المركبات الكهربائية، وذلك من خلال جمع ومراقبة وتحليل البيانات والتنبيهات والقراءات الواردة من الأجهزة الذكية المثبتة على شبكة توزيع الطاقة التابعة للهيئة.

ويقوم المركز أيضاً بتوفير البيانات في الوقت الفعلي ومراقبة التنبيهات، إلى جانب إجراء خدمات التشخيص والتحليل الذكية من خلال الاستفادة من البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة، والإسهام في تقليل التدخل البشري والارتقاء بعملية صناعة القرار.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن المركز يأتي في إطار جهود الهيئة لتحقيق إستراتيجية شبكتها الذكية 2021-2035 وأتمتتها عبر أنظمة متكاملة، بغرض مراقبة وتحليل البيانات للإسهام في رسم الحلول الاستباقية الفعالة.

بدوره، قال المهندس راشد بن حميدان، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع توزيع الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، إن المركز الذكي لشبكة التوزيع يعمل على أتمتة الاستجابة الفورية للصيانة الاستباقية وتعزيز سعادة المتعاملين، وإنه يقوم منذ إطلاقه في يناير 2024 وحتى الآن، بتحليل كميات هائلة من البيانات المتعلقة بالبنية التحتية تصل إلى 15 مليون وحدة يومياً، ويوفر تقارير دورية عبر لوحات بيانات تفاعلية لصناع القرار، مما مكّنهم من اتخاذ قرارات مبنية على البيانات بدلاً من التقديرات التقليدية.

يعمل المركز على مراقبة وتحليل البنية التحتية لعدادات الكهرباء الذكية في دبي بشكل لحظي وفق منظومة متكاملة ومؤتمتة، وإعداد التقارير التي من شأنها دعم عمل قطاع توزيع الطاقة وقطاعات الهيئة المختلفة وتقليص مدة الانقطاعات واتخاذ القرارات الاستباقية الملائمة.

وفي حال حدوث أعطال فنية في الإعدادات، يصدر المركز تنبيهات فورية بالاعتماد على تحليل البيانات وتشخيصها، ويقوم بإعلام فريق العمل الميداني لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الحال. إلى جانب ذلك، يراقب المركز قراءات العدادات عن بعد لضمان نزاهة البيانات المرسلة التي يمكن لمتعاملي الهيئة قراءتها باستخدام تطبيقها الذكي.

ويراقب المركز محطات الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية التابعة للهيئة والمنتشرة في جميع أنحاء دبي، ويقدم على مدار اليوم والساعة بيانات دقيقة حول أداء الشواحن والتحديات والمتطلبات الفنية لغرض تحليلها والمساهمة في اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب.