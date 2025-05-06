حمدان بن محمد لمنتسبي القوات المسلحة: أنتم نبض عزة الوطن ودرعه الحصين

شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الحفل الذي أقامته وزارة الدفاع في معسكر بومريخة بأبوظبي بمناسبة الذكرى الـ 49 لتوحيد القوات المسلحة.

وكتب سموه في تدوينة على منصة إكس: مناسبة وطنية نستذكر فيها مسيرة الآباء المؤسسين وجهودهم لتوطيد دعائم الاتحاد. فخورون بما وصلت إليه قواتنا المسلحة من مستويات عالية بفضل المتابعة الدائمة والدعم الكبير لرئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف سموه: نفخر جميعاً في هذه القوات بحمل شرف الدفاع عن راية الاتحاد ومسيرة إنجازاته ليبقى علمنا خفاقاً شامخاً.

وتوجه سموه لمنتسبي قواتنا الباسلة،ب بالقول: أنتم نبض عزة الوطن ودرعه الحصين وسيف مجده في كافة ميادين الشرف. دمتم فخراً للإمارات. دمتم جنداً للوطن.