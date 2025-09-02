«الأمن السيبراني» و«الطوارئ والأزمات» يشاركان بفعاليات جناح الدولة في «إكسبو اليابان 2025»

شارك مجلس الأمن السيبراني بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث NCEMA في فعاليات جناح الدولة بمعرض «إكسبو اليابان 2025» في أوساكا – اليابان والذي استقبل أكثر من ثلاثة ملايين زائر منذ انطلاق فعاليات المعرض، ليُرسّخ مكانته كأحد أبرز الأجنحة الوطنية استقطاباً للزوار.

وتحت شعار «من الأرض إلى الأثير»، قدم الجناح لزواره تجربة ثرية تُجسّد التقاء الإرث العريق للدولة مع رؤيتها الطموحة نحو التقدّم العالمي المشترك.

وشارك كل من مجلس الأمن السيبراني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في فعاليات جناح الدولة خلال المعرض من خلال مجموعة من الجلسات النقاشية والأنشطة التفاعلية حول الأمن السيبراني والتهديدات الرقمية المتسارعة.

ركزت الجلسات والنقاشات على سبل تعزيز تبادل الخبرات والمعلومات على المستوى الدولي حول قضايا الأمن السيبراني والتهديدات الرقمية المتسارعة.

وكجزء من برنامج جناح الدولة في إكسبو 2025 اليابان، استضاف مجلس الأمن السيبراني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث سلسلة من الجلسات بمشاركة وفود دولية إلى جانب مجموعة من خبراء ومتخصصي الأمن السيبراني.

وبدأت أنشطة المجلس بجولة متخصصة للوفود المدعوة داخل جناح الدولة والتي تعرفت على أبرز الابتكارات والمشاريع الإماراتية في مجالي الأمن السيبراني وإدارة الأزمات.

وعقد المجلس، بجناح الدولة، سلسلة من الجلسات بمشاركة وفود دولية ومجموعة من الخبراء والمتخصصين في الأمن السبراني، من بينها جلسة حول «دبلوماسية الأمن السيبراني ونماذج التعاون العالمي»، ركزت على الجهود الدولية لتعزيز تبادل الخبرات إقليمياً ودولياً في المجالات الرقمية لمواجهة التهديدات السيبرانية.

واستضاف المجلس جلسة بعنوان: «الأمن السيبراني الوطني: الاستعداد لتهديدات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء».

وأكد علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن المعرض يهدف إلى توحيد الجهود وتعزيز تبادل الخبرات الدولية، لضمان استجابة أكثر كفاءة للتحديات الحالية والمستقبلية.

وأكد الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، ضرورة اعتماد نهج استشرافي لمواجهة التهديدات السيبرانية المتسارعة والاستفادة من الذكاء الاصطناعي ونشر التعلم الآلي للكشف عن الحالات الشاذة والجرائم والتهديدات الإلكترونية، والتنبؤ بالهجمات، وتعزيز الاستجابة الفورية.