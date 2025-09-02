جامعة الإمارات تنظم معرض التوظيف 2025

تنظم جامعة الإمارات العربية المتحدة «معرض التوظيف 2025» على مدى يومين، 3 – 4 سبتمبر الجاري، تحت شعار «طريقك إلى المستقبل»، بهدف تعريف طلبة الجامعة وخريجيها بمتطلبات سوق العمل والفرص الوظيفية والتدريبية، بمشاركة مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في الدولة، ودعماً لجهود التوطين انسجاماً مع الخطة الاستراتيجية لجامعة الإمارات.

وأكدت الدكتورة سعاد المرزوقي، النائب المشارك لشؤون الطلبة، أن معرض التوظيف يمثل منصة للقاء الطلبة والخريجين مع أصحاب العمل، ويأتي ضمن رؤية الجامعة «جامعة المستقبل» في تعزيز فرص التوظيف لخريجيها والإسهام في خدمة المجتمع.

وقالت: «تفتخر جامعة الإمارات بخريجيها الذين أثبتوا كفاءتهم في مختلف الميادين، كونهم ثمرة برامج أكاديمية معتمدة، وأنشطة ومهارات لاصفية مكّنتهم من تلبية متطلبات سوق العمل محلياً ودولياً».

ومن جانبها، أوضحت الأستاذة اليازية الظاهري، مدير مركز التوظيف وشؤون الخريجين، أن المعرض يشكل فرصة للتواصل المباشر بين الخريجين والجهات المشاركة التي تطرح فرص العمل والبرامج التدريبية، كما يتيح للطلبة الاطلاع على المهارات والتخصصات المطلوبة في سوق العمل، ويساعد الطلبة المستجدين على تحديد مساراتهم الدراسية بما يتماشى مع احتياجات السوق.

ويصاحب المعرض تنظيم فعاليات «أسبوع الجاهزية المهنية» الذي يسبق انطلاقه، ويتضمن ورش عمل حول كتابة السيرة الذاتية، والمقابلات الوظيفية، وتنمية المهارات المطلوبة في سوق العمل، إضافة إلى جلسات مشورة وظيفية وأنشطة تفاعلية مع خبراء ومرشدين داخل وخارج الجامعة.

ويتيح المعرض على مدى يومين منصة للتقديم على الشواغر الوظيفية والبرامج التدريبية، والتواصل المباشر مع ممثلي الجهات المشاركة، إلى جانب حضور جلسات تعريفية بالفرص المستقبلية، سواء في مجال الدراسات العليا، أو برامج التعليم المستمر، أو مبادرات مهنية متخصصة.

يذكر أن معرض جامعة الإمارات للتوظيف في عام 2023 حقق نجاحاً لافتاً، حيث استقطب أكثر من 4,500 زائر من الطلبة والخريجين، بمشاركة 48 جهة من مختلف القطاعات، وبرعاية شركاء استراتيجيين.