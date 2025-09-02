جلسات الاستدامة في منتدى الاتصال الحكومي تبحث مستقبل المدن

يفتح المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الـ 14، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يومي 10 و11 سبتمبر المقبل، حواراً واسعاً حول الاستدامة والبيئة؛ حيث تبحث الجلسات في كيفية توظيف الاتصال كأداة لتغيير السلوكيات، وبناء شراكات تعزز جودة الحياة، وتضع حلولاً عملية للتحديات البيئية الملحّة التي يواجهها العالم اليوم.

ومن المدن الذكية إلى استدامة البحار، ومن مواجهة الأزمات المناخية إلى إشراك الشباب والأطفال في صياغة المستقبل، تشهد المنصة الرئيسية في المنتدى نقاشات بناءة، حيث تأتي جلسة «كيف نتحول نحو مدن ذكية ومستدامة؟» لبحث دور التكنولوجيا في بناء مدن تحقق العدالة في توزيع الخدمات وتقلل من الأثر البيئي، مع تسليط الضوء على مساهمة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في تطوير قطاعات النقل والصحة والطاقة.

ويشارك في الجلسة الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، وشريف توفيق، رئيس شؤون الشراكات الخاصة بالذكاء الاصطناعي والسحابة السيادية في شركة مايكروسوفت، ودينا شريف، المديرة التنفيذية لمركز MIT Kuo Sharper للرخاء وريادة الأعمال، وغاري بورنيسكي، المدير الإداري لمركز بوردو للأمن الغذائي العالمي، ويديرها حسام سابا، رئيس قسم الأخبار في CNN الاقتصادية.