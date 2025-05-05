إمارات الخير في السودان.. يد تحنو وأخرى تغيث

لم تدخر دولة الإمارات العربية المتحدة جهداً في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتفاقمة في السودان. حيث كثّفت جهودها عبر إرسال شحنات الدعم الإنساني والإغاثي والإنمائي. إلى جانب إطلاق مبادرات نوعية وتقديم حزم مالية لدعم المنظمات الدولية العاملة في المجال الإغاثي والطبي.

ويأتي هذا الدعم في سياق التزام الإمارات الإنساني على الوقوف إلى جانب الشعب السوداني الشقيق، لا سيما في أوقات الأزمات.

2019: حزمة مساعدات بقيمة 1.5 مليار دولار

أعلنت دولة الإمارات في أبريل 2019، عن حزمة مساعدات بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي في السودان. شملت هذه الحزمة إيداع 250 مليون دولار في البنك المركزي السوداني، وتوريد 540 ألف طن من القمح بقيمة 150 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الغذائية، بالإضافة إلى توفير مستلزمات مدرسية بقيمة 15 مليون دولار لتغطية احتياجات 400 ألف طالب، ودعم القطاع الزراعي بقيمة 11 مليون دولار.

2020: دعم القطاع الصحي خلال جائحة كوفيد-19

في عام 2020، أرسلت دولة الإمارات سبع طائرات مساعدات طبية إلى السودان، بلغ مجموعها 230 طناً، منها 130 طناً مقدمة من صندوق أبوظبي للتنمية. استفاد من هذه المساعدات أكثر من 14 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار فيروس "كوفيد-19".

2021: استمرار الدعم الصحي والتعليمي

استمرت المساعدات الطبية والدوائية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة للأشقاء في السودان، شمل ذلك تشغيل مستشفى محمد بن زايد الميداني في دارفور، الذي يحتوي على 208 أسرّة لعلاج المصابين بـ "كوفيد-19" ويضم جميع المعدات الطبية والأدوية اللازمة. أما في القطاع التعليمي، فقد استمر توريد المستلزمات الدراسية، بما في ذلك المقاعد الدراسية، لتلبية احتياجات الطلاب في مختلف الولايات السودانية.

2022: استجابة طارئة للفيضانات وتعزيز التعليم

في أغسطس 2022، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 25 مليون درهم للمتأثرين من السيول والفيضانات في السودان.

شملت المساعدات 10 آلاف خيمة و28 ألف طرد من المواد الإغاثية و120 طناً من المواد الإيوائية المتنوعة، استفاد منها أكثر من 140 ألف سوداني في ولايات نهر النيل والخرطوم والجزيرة.

وفي سبتمبر 2022 قامت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتوزيع حقائب مدرسية وقرطاسية على طلاب وطالبات الأسر السودانية المتعففة والمتضررة من الأمطار والسيول، مما ساهم في دعم استقرار العملية التعليمية في المناطق المتأثرة.

2023: استجابة للأزمة الإنسانية

في مايو 2023، أرسلت دولة الإمارات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية طائرة تحمل 30 طناً من الإمدادات والمستلزمات الطبية العاجلة إلى السودان، بقيمة 444 ألف دولار، وتشتمل الإمدادات الصحية على ما يكفي لمعالجة الإصابات، ولتغطية الإمدادات الجراحية الطارئة والأدوية الأساسية لتوفير العلاج لـ 165000 شخص.

2024: دعم إضافي للقطاعين الصحي والتعليمي

في يونيو 2024، خصصت دولة الإمارات 8 ملايين دولار أمريكي لمنظمة الصحة العالمية لدعم المبادرات الصحية في السودان، بهدف التخفيف من الظروف القاسية التي يواجهها الشعب السوداني.

في أغسطس 2024، وقعت دولة الإمارات اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لتقديم 7 ملايين دولار أمريكي لدعم الجهود الإنسانية في السودان وجنوب السودان، منها 6 ملايين دولار مخصصة للسودان، لتعزيز الرعاية الصحية الأولية والتعليم للأطفال والنساء.

2025: استمرار الدعم الإنساني

في مارس 2025، افتتحت دولة الإمارات مستشفى مادهول الميداني في جنوب السودان بسعة 100 سرير، لخدمة قرابة مليوني شخص من المجتمع المضيف واللاجئين السودانيين. ويعد هذا المستشفى الثالث الذي تقيمه الإمارات لتوفير الخدمات الطبية للاجئين السودانيين في دول الجوار.