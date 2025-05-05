ليالي الصيف أفضل الأوقات لرصد نهر المجرة

كشف إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك ،عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ، أن نهر المجرة او درب التبانة او الطريق اللبني هو ذلك النطاق من السماء المليء بالنجوم و المجرات والسدم السحيقة والخافتة، تلك المسميات وفق التسميات المختلفة التي أطلقته عليه شعوب الحضارات القديمة .

وأوضح ان نافذة رؤية مجرة درب التبانة أو أفضل موعد لرصد مجرة درب التبانة تكون خلال الصيف بين مايو إلى اغسطس في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حيث يكون الذراع الرئيسي للمجرة او الجزء الأكثر إشراقًا من مركز المجرة مرئيًا في السماء.

وبين مايو إلى منتصف يوليو : يكون مركز المجرة في أفضل وضعية فوق الأفق، خاصة في الثلث الأخير من الليل وتحديدا بعد الثانية ليلا إلى طلوع الفجر .

وخلال شهر يوليو يكون ذروة الوضوح لمركز المجرة في ذروة ارتقائها فوق الافق الجنوبي في السماء ، حيث تتوسط السماء في الثلث الأوسط من الليل و في منتصفه.

وخلال شهر أغسطس يتقدم ظهورها نحو الثلث الأول من الليل .

وتعتبر الأجزاء الجنوبية بين برج العقرب و برج القوس أو الرامي هي أكثر الأجزاء كثافة كون مركز المجرة يقع نحو برج الرامي، ويعتبر هذا المكان الكوني من السماء الأغنى عند الفلكيين حيث يضم أعداداً هائلة من النجوم والسدم فضلًا عن الغازات والغبار الكوني، رصد هذا القوس يأخذ المدى الألمع والأغنى منتصف الصيف عندما يرتقي ذراع الرامي ( القوس ) وهو من الأذرعة الرئيسية الخمسة في مجرتنا ويعتبر ذراع الرامي من أطول الأذرعة في المجرة.

وتصنف المجرة بأنها ذات سطوع منخفض حيث تعتبر ذات إضاءة خافتة، يصعب تمييزها لا سيما في الأماكن التي تشهد تلوثًا ضوئيًا أو يتألق فيها ضوء القمر، وتشاهد كثافة من النجوم على هيئة قوس ممتد في عرض السماء.

وقال الجروان أنه للرصد او التصوير لابد من اختيار ليلة قمرها محاق أو هلال ضعيف لتقليل التلوث الضوئي، اختر مكانًا مظلمًا بعيدًا عن أضواء المدينة بمسافة لا تقل عن 35 كم، حيث شريط المجرة يمتد في السماء يمكن ملاحظته بالعين المجردة.