رئيس الدولة: جهود قواتنا المسلحة الإنسانية جسدت المبادئ النبيلة التي غرسها الوالد المؤسس وإخوانه الحكام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، أن توحيد القوات المسلحة ذكرى وطنية غالية على قلوبنا نستحضر خلالها محطة بارزة في مسار الإنجازات الوطنية ولبنة أساسية من لبنات اتحادنا.. مشيراً سموه إلى أنه على مدى تسعة وأربعين عاماً شكلت قواتنا المسلحة حصناً منيعاً لأمن الوطن وكل من يعيش على أرضه.

وأضاف سموه، في كلمة وجهها إلى منتسبي القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ 49 لتوحيدها، أنه بفضل جهودكم في المهمات الإنسانية المتعددة ووقوفكم الدائم إلى جانب الفئات المنكوبة خلال الكوارث والأزمات، باتت سمعة قواتنا المسلحة، وطنياً ودولياً، عنواناً بارزاً للعطاء والإخاء.. مؤكداً سموه أن تلك المهمات الإنسانية جسدت الإيمان الصادق بالمبادئ النبيلة التي غرسها الوالد المؤسس وإخوانه الحكام في كل الأجيال.

وقال سموه إنه في هذا اليوم الجليل من تاريخ قواتنا المسلحة الباسلة، أترحم على أرواح جميع شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم لينعم وطننا الغالي بالأمن والأمان، ولتستمر مسيرة اتحادنا راسخة شامخة، ودرساً ملهماً في حب الوطن.

وفيما يلي نص كلمة صاحب السمو رئيس الدولة بهذه المناسبة..

" أبنائي وبناتي منتسبي القوات المسلحة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اليوم نحيي ذكرى وطنية غالية على قلوبنا جميعاً ونستحضر محطة بارزة في مسار الإنجازات الوطنية ولبنة أساسية من لبنات اتحادنا، فعلى مدى تسعة وأربعين عاماً، شكلت قواتنا المسلحة حصناً منيعاً وأداءً رفيعاً وعيناً ساهرة على أمن الوطن وكل من يعيش على أرضه.

في ذكرى توحيد قواتنا المسلحة، أوجه لكم تحية تقدير واعتزاز، وأشد على أيديكم فرداً فرداً عرفاناً بدوركم الكبير في نجاح وتطور مؤسساتنا العسكرية.. فأنتم أصبحتم نموذجاً للولاء والتضحية، وألهمتم جميع أفراد هذا الوطن الشامخ بأن الإخلاص في المهام، والصدق في العمل، يمهد الطريق نحو التميز والنجاح وتحقيق إنجازات رائدة.

أبنائي وبناتي الضباط وضباط الصف والجنود البواسل..

بفضل جهودكم القيمة في المهمات الإنسانية المتعددة، ووقوفكم الدائم إلى جانب الفئات المنكوبة في الكوارث والأزمات، باتت سمعة قواتنا المسلحة، وطنياً ودولياً، عنواناً بارزاً للعطاء والإخاء.. فجسدت تلك المهمات النبيلة إيمانكم الصادق بالمبادئ التي غرسها الوالد المؤسس وإخوانه الحكام في كل الأجيال ..

في هذا اليوم الجليل من تاريخ قواتنا المسلحة الباسلة، أترحم على أرواح جميع شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم لينعم وطننا الغالي بالأمن والأمان، ولتستمر مسيرة اتحادنا راسخة شامخة، ودرساً ملهماً في حب الوطن".