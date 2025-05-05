مذكرة تفاهم لإعداد كوادر وطنية تواكب التحولات التكنولوجية العالمية

وقّعت جمارك دبي، وجامعة دبي، مذكرة تفاهم مشتركة مع جامعة «كُونه آند ناجل KLU» الألمانية، لتوسيع آفاق التعاون في مجالات التدريب، والبحث العلمي، وتطوير البرامج المهنية، إلى جانب توفير فرص تدريب عملي متميزة لطلاب أكاديمية دبي اللوجستية، ومنتسبي برنامج المنح الدراسية الذي تطلقه جمارك دبي بالتعاون مع جامعة دبي، وذلك ضمن أرقى الجامعات العالمية المتخصصة.

جرت مراسم التوقيع في مقر الجامعة بمدينة هامبورغ؛ حيث وقع المذكرة، الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، والبروفيسور واشيكا ساهيم، عميد كلية دبي للأعمال بجامعة دبي، والبروفيسور أندرياس كابلان، رئيس جامعة «كُونه آند ناجل KLU».

وتتضمن الاتفاقية مبادرات مشتركة في مجالات الخدمات اللوجستية، وإدارة سلاسل التوريد، والابتكار في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن العمليات الجمركية.

وأكد سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس التزام دبي بترسيخ اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وقال: «إن هذه الشراكة تعد محطة مهمة في مسار إعداد كوادر وطنية قادرة على مواكبة التحولات التكنولوجية العالمية، بما يعزز مكانة دبي كمركز للابتكار والاقتصاد المستقبلي».

وقال الدكتور عبدالله بوسناد إن «الجمارك» تتطلع من خلال هذا التعاون إلى رفع جودة التدريب وتقديم برامج أكاديمية متخصصة تعزز مكانة دبي كواحدة من أهم خمسة مراكز لوجستية عالمياً، وتُسهم في بناء قطاع تجاري ولوجستي عالي الكفاءة».

من جانبه، أكد الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي،حرص الجامعة على طرح برامج تعليمية حديثة تتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وتدعم خطط الدولة في بناء اقتصاد المعرفة، وخلق فرص للتميز والابتكار أمام طلابها.

وقال البروفيسور أندرياس كابلان، رئيس جامعة «KLU»: «إن المذكرة تمثل بداية لشراكة واعدة وفرص غنية للنمو المشترك، والابتكار».