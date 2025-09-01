ضبط حافلة ركاب امتهنت تجارة "اسطوانات الغاز"

ضبطت الدوريات المرورية في شرطة دبي مركبة نقل جماعي من نوع "ميني باص"، محملة بكميات كبيرة من اسطوانات الغاز، بعد أن تمت إزالة مقاعدها لاستيعاب هذا الكم من الأسطوانات بشكل مخالف وخطير.

وقال العميد جمعة بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة، إن عملية ضبط المركبة حدثت أثناء تنفيذ الدوريات المرورية لحملات تفتيشية في منطقة القوز الصناعية، وإن عملية التفتيش أظهرت وجود عشرات الاسطوانات المخزنة داخل المركبة، وهو ما يشكل خطراً بالغاً على السائق ومستخدمي الطريق في حال وقوع اصطدام أو تسرب أو تخزين غير آمن، إذ قد يتسبب ذلك في انفجار أو اندلاع حرائق.

وبين العميد جمعة بن سويدان، أنهم اتخذوا إجراءات فورية بالتحفظ على المركبة وحجزها، وإحالة سائقها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. مؤكداً أن شرطة دبي تولي أهمية قصوى لرصد مثل هذه السلوكيات الخطرة التي تهدد أمن الطريق وسلامة المجتمع، لافتاً إلى تكثيف الرقابة على الطرق الداخلية والخارجية، وتنفيذ حملات مرورية متواصلة لضبط المخالفين.

وحذر العميد جمعة بن سويدان، سائقي المركبات من مخالفة قوانين السير والمرور، وضرورة الالتزام بالقواعد والقوانين، وعدم تحميل المركبات بالمواد الخطرة، مؤكداً أن مثل هذه الأفعال تعد جرائم يعاقب عليها القانون، وأن مخالفتها قد تتسبب في كوارث تهدد حياة الأفراد والمجتمع.

كما دعا أفراد المجتمع إلى التعاون مع شرطة دبي عبر الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة أو سلوكيات متهورة على الطرق من خلال خدمة "كلنا شرطة" على الرقم (901) أو عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، مؤكداً أن الوعي المجتمعي والمشاركة الإيجابية يمثلان دعامة أساسية في تعزيز الأمن والسلامة المرورية على طرق الإمارة.