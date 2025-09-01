بتوجيهات ومباركة رئيس الدولة.. محمد بن راشد يعلن عن تعديل وزاري في حكومة الإمارات

بتوجيهات ومباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم عن تعديل وزاري في حكومة الإمارات.

WhatsApp Image 2025-09-01 at 14.16.31

وأعلن سموه عن تعيين معالي أحمد بن علي الصايغ، وزيراً للصحة ووقاية المجتمع، واستمرار معالي عبدالرحمن بن محمد العويس في منصبه كوزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

ودون سموه على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: الإخوة والأخوات .. بعد اعتماد أخي رئيس الدولة حفظه الله - نعلن اليوم عن تعيين الأخ أحمد الصايغ وزيراً للصحة في دولة الإمارات.. شاكرين خدمة الأخ القدير عبدالرحمن العويس في وزارة الصحة خلال السنوات الماضية والتي شهدت تغييرات مستمرة لتطوير المنظومة الصحية الاتحادية، وسيستمر الأخ عبدالرحمن العويس معنا في حكومة الإمارات وزير دولة لشؤون المجلس الوطني.

وختم سموه: "كل التوفيق لهما في أداء واجباتهم الحكومية .. وكل السداد لجميع فرق العمل الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة ".