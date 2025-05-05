جمعية الصحفيين تطلق مبادرات إعلامية رقمية لخدمة مجتمع الأعمال

وقّعت جمعية الصحفيين مذكرة تفاهم مع كل من «سهيل للحلول الذكية»، وشركة «كيو 2» للتسويق الرقمي، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير المحتوى الإعلامي وتعزيز دور الإعلام في خدمة الاقتصاد الوطني.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم إطلاق برامج ومبادرات إعلامية رقمية نوعية، وعلى رأسها سلسلة من برامج البودكاست المتخصصة التي تخدم مجتمع الأعمال الإماراتي، وتسلط الضوء على قصص النجاح، والفرص الاقتصادية، والتحولات الرقمية التي تشهدها الدولة.

وقع مذكرة التفاهم، في مقر الجمعية بدبي، فضيلة المعيني رئيسة الجمعية، ومحمد سالم آل علي المدير العام لشركة «سهيل للحلول الذكية»، وعبد الله الشحي رئيس مجلس إدارة شركة «كيو 2».

وتشمل مذكرة التفاهم إنتاج محتوى رقمي مبتكر يخاطب احتياجات رواد الأعمال، والمستثمرين، والمبتكرين في مختلف القطاعات الحيوية، عبر برامج بودكاست احترافية يتم إنتاجها داخل استوديوهات مركز الإبداع الإعلامي التابع للجمعية، وذلك باستخدام أحدث تقنيات الصوت والتصوير والإخراج الرقمي.

وتتضمن كذلك تقديم سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل الإعلامية التي تدمج بين المهارات الصحفية التقليدية والتقنيات الرقمية الحديثة، ما يسهم في بناء جيل جديد من الإعلاميين المتخصصين في الشأن الاقتصادي وريادة الأعمال.

وتشكل هذه المذكرة، التي تأتي في إطار جهود جمعية الصحفيين لتوسيع دائرة شراكاتها مع القطاع الخاص وتعزيز منظومة الابتكار الإعلامي، جزءاً من سلسلة مبادرات تنفذها الجمعية في «عام المجتمع»، وتسعى من خلالها إلى دمج الإعلام في المشاريع التنموية، وتفعيل دوره في بناء اقتصاد المعرفة والمساهمة في تحقيق «رؤية الإمارات 2031».