الإمارات ضيف شرف الدورة الـ20 للملتقى الإعلامي العربي في الكويت

تنطلق فعاليات الدورة الـ20 للملتقى الإعلامي العربي في دولة الكويت تحت رعاية الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، خلال الفترة من 10 حتى 12 مايو الحالي، تحت شعار «تحديات الإعلام في ظل تطور التكنولوجيا والتحول الرقمي».

وقال ماضي الخميس، الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تحل ضيف شرف على الملتقى الإعلامي العربي هذا العام بمشاركة وفد إعلامي كبير من القطاعين الحكومي والخاص في فعاليات الملتقى تقديراً لمكانة الإمارات وإعلامها الذي يخطو خطوات مميزة ويواكب التطورات الإعلامية.

وأضاف أن فعاليات هذا العام تركز على دور الإعلام العربي في مواجهة التحولات الرقمية المتسارعة وما تفرضه من تحديات وفرص وكيفية توظيف التقنيات الحديثة لتعزيز الحضور الإعلامي العربي وتوسيع نطاقه العالمي مع تسليط الضوء على دور الإعلام في دعم التنوع الثقافي والحفاظ على الهوية العربية.

ويهدف الملتقى إلى تقديم رؤى شاملة حول مستقبل الإعلام العربي في ظل الثورة الرقمية، ويشجع على التفكير في الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات الحالية، ما يسهم في تعزيز دوره على المستويين المحلي والدولي.

وأوضح الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي أن الملتقى هذا العام يتناول العديد من الأفكار مثل التحول الرقمي في الإعلام وكيفية تبني المؤسسات الإعلامية العربية تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي ومختلف المستجدات التكنولوجية لتحسين إنتاج المحتوى وتوزيعه ومواجهة الأخبار الزائفة والتضليل الإعلامي، منوهاً إلى أن الملتقى سيركز على أهمية وضع استراتيجيات لمحاربة الأخبار الكاذبة وكيف يمكن للإعلام الرقمي العربي أن يحقق مصداقية أكبر في هذا السياق.