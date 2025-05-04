"دي بي وورلد" الشريك الاستراتيجي لـ "قمة الإعلام العربي 2025"

أعلن نادي دبي للصحافة، الجهة المنظمة لقمة الإعلام العربي، والتي تعقد أعمالها برعاية كريمة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال الفترة 26-28 مايو 2025، في مركز دبي التجاري العالمي، عن مواصلة الشراكة مع مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" لتكون للعام العاشر على التوالي "الشريك الاستراتيجي" للقمة.

وتضم القمة تحت مظلتها مبادرات تُعد الأهم والأكبر من نوعها في المجال الإعلامي على مستوى العالم العربي، وتشمل: "منتدى الإعلام العربي"، و"المنتدى الإعلامي العربي للشباب"، إلى جانب "جائزة الإعلام العربي" وجائزة الإعلام للشباب العربي (إبداع) وقمة وجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب.

شراكة نموذجية

وفي هذه المناسبة، قال سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": "يسعدنا رعاية قمة الإعلام العربي للعام العاشر منذ انطلاق الشراكة مع هذا الحدث الإعلامي الفريد عربياً، ونتشرّف بالمساهمة في مسيرة تقدُّم متواصلة تشهدها إمارة دبي ودولة الإمارات برؤية ثاقبة هدفها الريادة في تطوير قطاع الإعلام".

وأضاف: "في مجموعة موانئ دبي العالمية، نلتزم التزاماً راسخاً بالرؤية الاستراتيجية لقيادتنا الرشيدة، التي لطالما ساندت الابتكار والاستعداد للمستقبل في جميع المجالات. وبصفتها مجموعة تتبنى أحدث التقنيات وتُطبّقها في أعمالها، تتوافق دي بي ورلد في توجهاتها مع محاور قمة هذا العام والمتمثلة في التحوّل نحو تبني الاتجاهات التكنولوجية الناشئة والدمج الاستراتيجي لتقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة المشهد الإعلامي والارتقاء به."

نموذج مُلهِم

من جهتها، أثنت سعادة منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام ورئيسة نادي دبي للصحافة، على الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة موانئ دبي العالمية، مشيدةً بدعمها الدائم للإعلام، والذي ووصفته بأنه يعكس مدى الوعي الكبير الذي تتمتع به مؤسساتنا الوطنية الرائدة بهذا القطاع الحيوي، وأهمية القيام بدور مؤثر في تهيئة الظروف المناسبة لإقامة حوار يجمع أبرز وأهم القائمين على العمل الإعلامي في العالم العربي، لبحث ما يمكن تحقيقه من تقدم في سبيل النهوض بقدراته وتعزيز تنافسيته بأسلوب يواكب التطور التكنولوجي السريع، وما جلبه من فرص وتحديات، والمتغيّرات العديدة التي تشهدها المنطقة والعالم على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية.

وأضافت سعادتها: "دبي تعمل وفق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّه المستمرة بضرورة الاستعداد للمستقبل بالعمل بروح الفريق الواحد، ليس فقط لتلبية متطلباته ولكن لتحقيق الريادة فيه وضمن شتى القطاعات، ولاشك في أن قطاع الإعلام من أهم القطاعات المؤثرة في صنع المستقبل المنشود.. إن وعي مؤسساتنا الوطنية بقيمة وتأثير هذا القطاع وما يتبعه من جهود لدعم تطويره يفتح آفاقاً جديدة للنهوض بقدرات الإعلام العربي وتمكينه من مواكبة التحولات الإعلامية الناشئة في العالم."

قوة ناعمة

وقالت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة بالإنابة: "نفخر بالشراكة المتجددة مع واحدة من أهم مؤسساتنا الوطنية بكل ما تمثله هذه المجموعة العالمية الرائدة من قيمة وأثر كسفير لدبي ودولة الإمارات من خلال أعمالها وتواجدها المؤثر على خارطة التجارة والخدمات اللوجستية العالمية... "دي بي وورلد" تؤكد دائماً الريادة الإماراتية في تقديم نموذج عمل متطوّر يسعى العالم لاستنساخه، بما لهذا النموذج المتميّز من تأثير كقوة ناعمة تروّج لقصة نجاح الإمارات ودبي، وهو ما يتكامل مع دور الإعلام في إبراز هذه القصة المُلهِمة التي تضافرت الجهود في صياغة فصولها."