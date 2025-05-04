أعلن مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، التابع للمكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، عن فتح باب التسجيل للدفعة الثامنة من برنامج "محمد بن راشد لإعداد القادة"، الهادف إلى إعداد قيادات إماراتية قادرة على إدارة المشاريع الإستراتيجية والتحولية، ومواكبة التغيرات العالمية المتسارعة في مختلف القطاعات الحيوية.

ويستمر التسجيل في البرنامج حتى 26 مايو 2025 عبر الموقع الإلكتروني للمركز www.mbrcld.ae، وتمتد رحلة البرنامج التدريبية على مدار 9 أشهر، و7 مساقات قيادية متخصصة، و6 مشاريع تحولية، يكتسب خلالها المنتسبون تدريباً عملياً مباشراً بالتعاون مع نخبة من الجامعات والمراكز العالمية الرائدة.

وقال معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن برنامج "محمد بن راشد لإعداد القادة" يجسد رؤية وفكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، في بناء جيل قيادي طموح ومبدع، مزود بأدوات المستقبل، وقادر على استباق المتغيرات، وتحويل التحديات إلى فرص، دعماً لمساعي دولة الإمارات ودبي في تصدر المؤشرات العالمية في مختلف المجالات الحيوية.

وأكد معالي القرقاوي أن البرنامج في دفعته الثامنة جرى تصميمه وفق رؤية متجددة بالتعاون مع نخبة من الجامعات والمراكز العالمية الرائدة، موضحاً أن المسارات التدريبية الجديدة تجمع بين التعلم النظري والتطبيقي، وتركز على الاتجاهات القيادية المستقبلية، من خلال نهج متكامل لإعداد وتأهيل قيادات وطنية شابة قادرة على مواكبة مسيرة التنمية بمهارات قيادية تلبي متطلبات بناء مستقبل الدولة.

ودعا معاليه الكفاءات الوطنية إلى الاستفادة من الفرص النوعية التي يوفرها برنامج "محمد بن راشد لإعداد القادة"، والانخراط في صناعة مستقبل دولة الإمارات، عبر تطوير حلول مبتكرة للتحديات القادمة، وترسيخ نهج القيادة الاستباقية التي تمثل جوهر رؤية محمد بن راشد للمستقبل ودبي.

ويستقطب البرنامج نخبة من الكفاءات الوطنية العاملة في القطاعين الحكومي والخاص، ويعمل على تطوير 8 قدرات قيادية رئيسية، تشمل الاستشراف الإستراتيجي، والمواطنة العالمية، والتفكير الريادي، والالتزام، وخلق القيمة، والتنوع والمشاركة، والاهتمام بالإنسان أولاً، وتنمية المرونة وشغف المعرفة وهي القدرات التي تشكل العمود الفقري لمنظومة محمد بن راشد للقيادة، والتي تقوم على استشراف المستقبل وصناعة التغيير الإيجابي.

ويتضمن البرنامج رحلتين دوليتين للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في علوم القيادة، تتيح للمنتسبين فرصة التعلم المباشر من تجارب قيادات عالمية، والانفتاح على أفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في توسيع آفاقهم المهنية والقيادية. كما يتيح البرنامج للمنتسبين فرصة تطوير مشاريع تحولية عملية تخدم خطط دولة الإمارات ودبي، مع تقديم هذه المشاريع إلى قيادات عليا لمناقشتها وتقييمها.

وتشمل تجربة البرنامج جلسات حصرية مع كبار القادة وصناع القرار، بهدف الاستفادة من تجاربهم العملية، واكتساب معارف وخبرات تسهم في تعزيز القدرات القيادية للمشاركين، وتمكينهم من صياغة حلول عملية للتحديات المستقبلية.

ويحظى كل منتسب بمرافقة موجه تنفيذي ذي خبرة واسعة، يقدم له الدعم والإرشاد المستمر لتطوير مهاراته القيادية، ويعمل معه على وضع استراتيجيات فعالة لتحقيق أهدافه المهنية والشخصية، مع تعزيز الثقة بقدراته وصقل مهاراته في إدارة الفرق والمشاريع الكبرى.

ويشكل برنامج "محمد بن راشد لإعداد القادة" منصة رائدة لصناعة قيادات وطنية شابة تتمتع بالكفاءة والمرونة والقدرة على الابتكار، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وترسيخ مكانة دولة الإمارات كإحدى الدول الرائدة عالمياً في إعداد وتأهيل القيادات المستقبلية.

ويواصل مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، رسالته في تطوير منظومة متكاملة لصناعة القادة، عبر تقديم برامج نوعية تسهم في بناء شخصيات قيادية قادرة على اتخاذ القرارات الإستراتيجية، والتعامل مع التحولات المتسارعة بمرونة وابتكار، لتحقيق تطلعات الدولة نحو مستقبل أكثر إشراقاً وريادة.