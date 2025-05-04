"موانئ دبي العالمية" شريكاً إستراتيجياً لـ"قمة الإعلام العربي 2025"

أعلن نادي دبي للصحافة، الجهة المنظمة لقمة الإعلام العربي، والتي تعقد أعمالها برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، خلال الفترة من 26 إلى 28 مايو الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، مواصلة الشراكة مع مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" لتكون للعام العاشر على التوالي "الشريك الإستراتيجي" للقمة.

وتضم القمة تحت مظلتها مبادرات تُعد الأهم والأكبر من نوعها في المجال الإعلامي على مستوى العالم العربي، تشمل "منتدى الإعلام العربي"، و"المنتدى الإعلامي العربي للشباب"، إلى جانب "جائزة الإعلام العربي" وجائزة الإعلام للشباب العربي (إبداع)، وقمة وجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب.

وقال سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": "يسعدنا رعاية قمة الإعلام العربي للعام العاشر منذ انطلاق الشراكة مع هذا الحدث الإعلامي الفريد عربياً، ونتشرّف بالإسهام في مسيرة تقدُّم متواصلة تشهدها إمارة دبي ودولة الإمارات برؤية ثاقبة هدفها الريادة في تطوير قطاع الإعلام".

وأكد التزام مجموعة موانئ دبي العالمية، بالرؤية الإستراتيجية للقيادة الرشيدة، التي لطالما ساندت الابتكار والاستعداد للمستقبل في جميع المجالات، لافتا إلى توافق "دي بي ورلد" في توجهاتها مع محاور قمة هذا العام المتمثلة في التحوّل نحو تبني الاتجاهات التكنولوجية الناشئة والدمج الإستراتيجي لتقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة المشهد الإعلامي والارتقاء به.

من جانبها، أثنت سعادة منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام ورئيسة نادي دبي للصحافة، على الشراكة الإستراتيجية مع مجموعة موانئ دبي العالمية، مشيدةً بدعمها الدائم للإعلام، الذي وصفته بأنه يعكس مدى الوعي الكبير الذي تتمتع به مؤسساتنا الوطنية الرائدة في هذا القطاع الحيوي، وأهمية القيام بدور مؤثر في تهيئة الظروف المناسبة لإقامة حوار يجمع أبرز وأهم القائمين على العمل الإعلامي في العالم العربي، لبحث ما يمكن تحقيقه من تقدم في سبيل النهوض بقدراته وتعزيز تنافسيته بأسلوب يواكب التطور التكنولوجي السريع، وما جلبه من فرص وتحديات، والمتغيّرات العديدة التي تشهدها المنطقة والعالم على الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية.

وقالت إن دبي تعمل وفق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّه المستمرة بضرورة الاستعداد للمستقبل بالعمل بروح الفريق الواحد، ليس فقط لتلبية متطلباته ولكن لتحقيق الريادة فيه وضمن شتى القطاعات، مؤكدة أن قطاع الإعلام من أهم القطاعات المؤثرة في صنع المستقبل المنشود، وأن وعي مؤسساتنا الوطنية بقيمة وتأثير هذا القطاع وما يتبعه من جهود لدعم تطويره يفتح آفاقاً جديدة للنهوض بقدرات الإعلام العربي وتمكينه من مواكبة التحولات الإعلامية الناشئة في العالم.

بدورها أعربت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة بالإنابة، عن الفخر بالشراكة المتجددة مع واحدة من أهم المؤسسات الوطنية بكل ما تمثله من قيمة وأثر كسفير لدبي ودولة الإمارات من خلال أعمالها وتواجدها المؤثر على خارطة التجارة والخدمات اللوجستية العالمية.

وقالت إن "دي بي وورلد" تؤكد دائماً الريادة الإماراتية في تقديم نموذج عمل متطوّر يسعى العالم لاستنساخه، بما لهذا النموذج المتميّز من تأثير كقوة ناعمة تروّج لقصة نجاح الإمارات ودبي، وهو ما يتكامل مع دور الإعلام في إبراز هذه القصة المُلهِمة التي تضافرت الجهود في صياغة فصولها.