منال بنت محمد تعلن عن إطلاق "جائزة التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص"

أعلنت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، عن إطلاق "جائزة التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص" لتكريم شركات القطاع الخاص التي حققت النتائج المرجوة من (تعهُّد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة)، الذي تم إطلاقه عام 2022 بهدف زيادة نسبة تمثيل المرأة في مستويات الإدارتين المتوسطة والعليا إلى 30%.

وقالت سموها في تدوينة على حسابها في منصة إكس: "استلهاماً من رؤية قيادتنا الرشيدة ونهجها في تكريم أصحاب الإنجازات في كل مجال، نعلن اليوم عن إطلاق "جائزة التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص" لتكريم شركات القطاع الخاص التي حققت النتائج المرجوة من (تعهُّد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة)، الذي تم إطلاقه عام 2022 بهدف زيادة نسبة تمثيل المرأة في مستويات الإدارتين المتوسطة والعليا إلى 30%".

وأضافت سمو الشيخة منال بنت محمد: "القطاع الخاص شريك رئيسي في مواصلة مسيرة النمو والازدهار كما أن جهوده وإنجازاته في التوازن بين الجنسين تدعم التزام دولة الإمارات وسعيها المستمر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة محلياً وعالمياً".