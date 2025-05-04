4.4 مليارات درهم إيرادات "طرق دبي" عبر القنوات الرقمية في 2024

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن نمو إيراداتها من القنوات الرقمية في عام 2024، بنسبة 16% مقارنة بعام 2023، مسجلة إيرادات بلغت 4 مليارات و427 مليون درهم، وبلغ إجمالي عدد المعاملات عبر القنوات الرقمية 679 مليوناً و606 آلاف معاملة، منها 13 مليوناً و394 ألف معاملة عبر التطبيقات الذكية للهيئة، كما سجّل تحميل التطبيقات الذكية نمواً بنسبة 18% مقارنة بعام 2023، حيث بلغت أعداد التحميل 3 ملايين و742 ألف تحميل، وارتفع عدد المستخدمين المسجلين في تطبيقات الهيئة إلى مليون و940 ألف مستخدم، مسجلاً نمواً بنسبة 27.5%، وبلغ عدد تذاكر حجوزات المواقف من خلال التطبيقات الذكية 29 مليوناً و973 ألف تذكرة بنسبة نمو 24%.

التحول الرقمي الشامل

وأعرب معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين، عن سعادته بالنمو الكبير والمستمر في الخدمات الرقمية، وهو ما يؤكد حرص الهيئة الدائم على تطوير الخدمات، التي تقدمها للمتعاملين عبر مختلف القنوات الرقمية، لتوفير خدمات سلسة، ومترابطة واستباقية ترفع من جودة الحياة الرقمية وتعزز مسيرة التحول الرقمي في الإمارة، مؤكداً حرص الهيئة على تحقيق الريادة في هذا المجال، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وتطوير حلول ذكية ومبتكرة ترتقي بخدمة المتعاملين، وتحقق السعادة لسكان وزوار إمارة دبي، حيث بلغ مؤشر سعادة المتعاملين على القنوات الرقمية 96%.

وقال معاليه: تنطلق هيئة الطرق والمواصلات، في تنفيذ مشروع التحول الرقمي، من رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة (حفظها الله)، في الارتقاء بجودة الحياة في إمارة دبي، وتعزيز تنافسيتها العالمية، لتكون دبي المدينة الأذكى عالمياً، مشيراً إلى أن الهيئة تمضي بخطى ثابتة نحو التوسع في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بدءاً من التحليل الذكي للبيانات، وإدارة الحركة المرورية، وصولاً إلى التنقل ذاتي القيادة، من خلال منظومة متكاملة تعتمد على التقنيات المستقبلية، بالتعاون مع شركائنا في القطاع الخاص، لتقديم حلول ذكية تنعكس إيجاباً على خدمة المتعاملين وتواكب احتياجاتهم المتغيرة بسرعة ودقة، وترسّخ مكانة الإمارة وجهة عالمية للابتكار والاستدامة.

التطبيقات الذكية والموقع الإلكتروني

وأضاف: في إطار خريطة الطريق الشاملة، التي اعتمدتها الهيئة لأتمتة الخدمات والمهام، وتعزيز الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وتحسين الكفاءة التشغيلية والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، جرى إطلاق أكثر من 33 خدمة على التطبيق الموحد للهيئة باستخدام منهجية المرونة والمواءمة مع متطلبات سياسة خدمات 360، وتطوير محفظة سامسونج لتخزين رخص السائقين والمركبات في تطبيق الهيئة، وهي الأولى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى إعادة تطوير تطبيق (سهيل)، وإطلاق 9 تحديثات، لرفع مستوى نضج التنقل بوصفه خدمة، وساهم هذا التطوير في زيادة عدد عمليات تحميل التطبيق بنسبة 12.8%، وارتفاع عدد المعاملات بنسبة 39%، لتصل إلى 46 مليون معاملة.

وفعّلت الهيئة على موقعها الإلكتروني صفحات وخدمات جديدة، شملت طلب تأجير مواقع في محطات الترام والمترو مع عرض 360 درجة للمواقع، وتفعيل خدمات بطاقة نول، وتفعيل خدمة الدفع الإلكتروني لطلبات المبيعات من مراكز إسعاد المتعاملين، وإطلاق موقع جائزة التميز لقطاع توصيل الطلبات، وساهم هذا التطوير في تحسين خدمة المستخدمين وزيادة كفاءة المعاملات الرقمية، حيث ارتفع حجم المعاملات عبر الموقع الإلكتروني، مسجلاً نمواً بنسبة 12.5%. كما أطلقت الهيئة نسخة جديدة من المتحدث الآلي (محبوب) مدعمة بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو ما حسّن جودة الردود على استفسارات المتعاملين، حيث زادت نسبة توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي على خدمات (محبوب) المعلوماتية من 30% إلى 100% باللغتين العربية والإنجليزية، وإطلاق ميزة تسجيل الدخول الموحد بين التطبيقات الذكية و(محبوب).

وشهد العام الماضي تركيب خمسة أكشاك ذكية في خمسة مواقع استراتيجية في الإمارة، وتوفر الأكشاك الجديدة خدمة الدفع عبر البطاقات البنكية فقط، تماشياً مع استراتيجية دبي اللانقدية.

خدمات 360 وتكامل القنوات

وأطلقت الهيئة 15 خدمة على تطبيق (دبي الآن)، ضمن خطة سياسة خدمات 360 للقنوات المشتركة، بنسبة امتثال 100%، وهي تشمل خدمات ترخيص السائقين وخدمات ترخيص المركبات، وجرى تطوير وتحسين خدمة (مدينتي) وتحويلها لخدمة مدينة رقمية متكاملة، وذلك من خلال إضافة بلدية دبي إلى الخدمة، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور، وتحديد نوع المشكلة، والجهة المعنية، وكتابة الوصف الخاص بها تلقائياً.

وبلغ عدد خدمات الهيئة للأفراد، التي جرى تطويرها على تطبيق (دبي الآن) 46 خدمة من إجمالي 92 خدمة، وهو ما يعادل 50% من إجمالي خدمات الهيئة للأفراد، والعمل جارٍ لاستكمال تطوير باقي الخدمات خلال العام الجاري، كما جرى ربط خدمات الهيئة على تطبيق (دبي الآن) مع مزود خدمات التأمين، لتوفير خدمة متكاملة وسلسة للمتعاملين ضمن خدمة بيع مركبة، وكذلك الربط مع البنك المركزي فيما يتعلق بخدمات تسجيل المركبات، لتحديد حالة المركبة من ناحية الرهن، لتوفير خدمة رقمية سلسة ومتكاملة للمتعاملين أثناء عمليات البيع والشراء أو الاستيراد والتصدير، إلى جانب الربط مع موانئ دبي لخدمات تسجيل وتصدير المركبات، وهو ما يتيح للمتعاملين إتمام معاملاتهم بسهولة.

وتؤكد هذه الإنجازات التزام هيئة الطرق والمواصلات بمواصلة الابتكار وتبني أحدث التقنيات لتحقيق رؤيتها في تطوير منظومة نقل ذكية ومستدامة، تسهم في تعزيز مكانة دبي مدينة رائدة عالمياً في التحول الرقمي وجودة الحياة الرقمية، وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة، لتكون دبي المدينة الأذكى عالمياً.