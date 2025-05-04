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الإمارات

محمد بن زايد يهنئ لورانس وونغ بمناسبة فوز حزبه في انتخابات سنغافورة

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البيان

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، معالي لورانس وونغ بمناسبة فوز حزبه في الانتخابات العامة الأخيرة في سنغافورة، متمنياً له التوفيق والنجاح في خدمة شعبه وتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية لبلاده.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "أهنئ معالي لورانس وونغ بمناسبة فوز حزبه في الانتخابات العامة الأخيرة وأتمنى له التوفيق والنجاح في خدمة شعبه وتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية لسنغافورة، متطلعاً إلى مواصلة العمل معه لتعزيز شراكتنا الشاملة من أجل التنمية المشتركة لبلدينا".