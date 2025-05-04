«الإمارات للبيئة» تغرس 5882 شتلة أشجار جديدة منذ بداية العام

أكدت حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، مواصلة المجموعة إطلاق برامج نوعية تركز على إعادة التدوير باعتبارها ركيزة رئيسة لتحسين جودة الهواء وخفض المساحات المستخدمة لمكبات النفايات، بما ينعكس إيجاباً على صحة المجتمعات واستدامة الموارد الطبيعية، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لدعم الاستدامة البيئية ومكافحة التغير المناخي.

وتبرز أهمية هذه المبادرات في قدرتها على خفض انبعاثات الكربون وتقليل تلوث الهواء، إلى جانب الإسهام الفاعل في الحد من تراكم النفايات الصلبة في المكبات، ما يحافظ على المساحات الخضراء ويعزز من جودة البيئة الحضرية.

وأشارت إلى أن المجموعة نظمت منذ بداية العام الجاري 6 فعاليات لغرس الأشجار، بالتعاون مع مختلف البلديات ومؤسسات من القطاع الخاص، وأسفرت هذه الفعاليات عن غرس 5882 شتلة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الأشجار التي زرعتها المجموعة منذ انطلاق مبادرتها عام 2007 إلى 2.147.367 شجرة، وكان آخر هذه الفعاليات غرس 1200 شجرة قرم في إمارة أم القيوين احتفالاً بيوم الأرض العالمي.

وأضافت: في إطار جهود المجموعة لتعزيز ثقافة إعادة التدوير، نظمت حملة «يوم جمع علب الألمنيوم» على مستوى الدولة تحت شعار «نعم لإعادة التدوير، لا لانبعاثات الكربون»، بمشاركة فاعلة من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى المؤسسات التعليمية والأسر، وتمكنت الحملة من جمع 11.9 ألف كيلوغرام من علب الألمنيوم خلال يوم واحد بهدف إعادة تدويرها، ومنذ انطلاق الحملة عام 1997، نجحت في جمع 453.148 علبة ألمنيوم، ما أسهم في تقليل انبعاثات الكربون بما يعادل 6.3 آلاف طن متري، وتوفير 11 ألف متر مكعب من مساحة مكبات النفايات، و103 ملايين وحدة حرارية من الطاقة.

وأوضحت المرعشي: «شاركت المجموعة ضمن فعاليات «ساعة الأرض العالمية» عبر تنظيم حملة «مسيرة الورق»، التي شهدت مشاركة 73 جهة من أعضاء المجموعة. وأسفرت الحملة عن جمع 31.1 ألف كيلوغرام من الورق خلال يوم واحد بهدف إعادة تدويره».

وأكدت المرعشي، أن عمل المجموعة يمتد إلى رفع الوعي البيئي من خلال المبادرات المجتمعية والتي تشمل مسابقة الرسم البيئي في نسختها العشرين التي شارك فيها أكثر 717 ألف طالب وطالبة من 642 مدرسة في مختلف أنحاء الدولة، بما في ذلك مدارس طلبة أصحاب الهمم، بالإضافة لمسابقة «الفن من النفايات»، وحصدت مشاركة 253 مدرسة من كافة إمارات الدولة.