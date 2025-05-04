«كهرباء الشارقة» تطلع على أحدث مستجدات الحلول التقنية في مؤتمر ببرلين

شاركت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، متمثلة بإدارة تقنية المعلومات والاتصال وإدارة التدقيق الداخلي وتقييم المخاطر - قسم الحوكمة والامتثال والمخاطر، في أعمال «مؤتمر Fortinet Accelerate25»، الذي اختتم، أول من أمس، في مدينة برلين الألمانية، بمشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء العالميين، لمناقشة التحديات الأمنية المتزايدة، وتقديم حلول مبتكرة تدعم التحول الرقمي الآمن.

وجاءت مشاركة الهيئة في المؤتمر، في إطار حرصها على مواكبة أحدث المستجدات في مجال تقنيات المعلومات والأمن السيبراني، وتعزيز قدراتها الرقمية.

حضر المؤتمر من جانب الهيئة المهندسة فاطمة علي أصغر، مدير إدارة تقنية المعلومات والاتصال بالإنابة، والمهندسة أسماء يوسف الحوسني، مدير قسم الحوكمة والمخاطر والامتثال بإدارة التدقيق الداخلي وتقييم المخاطر، حيث اطلعتا على مجموعة من التقنيات المتقدمة والحلول المتكاملة لتأمين الشبكات والبنى التحتية الرقمية.