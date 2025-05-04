محمد بن سعود يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين «رأس الخيمة للقرآن» و«الهلال الأحمر»

شهد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، والهيئة العامة للهلال الأحمر الإماراتي، في مجلس ند الحبي بمدينة صقر بن محمد، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي بين المؤسسات ذات الأهداف المشتركة، وترسيخ قيم التكامل المجتمعي.

وتأتي هذه الاتفاقية امتداداً لتوجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ مبدأ الشراكة المؤسسية، وتعزيز التكامل الوطني في المجالات المختلفة، ومواكبة لإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 2025 عاماً للمجتمع، تأكيداً على أهمية توحيد الجهود لخدمة المجتمع بفئاته وشرائحه كافة.

حضر توقيع الاتفاقية الشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، والشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة، ومعالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومسؤولون.