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الإمارات

محمد بن زايد يهنئ أنتوني ألبانيز بفوز حزبه في انتخابات أستراليا

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البيان

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات "حفظه الله"، أنتوني ألبانيز بفوز حزبه في الانتخابات العامة التي أجريت مؤخراً، وتمنى سموه له التوفيق في خدمة أستراليا وتحقيق المزيد من الإنجازات لمصلحة شعبها.

ودون سموه في حسابه على منصة "إكس": "أهنئ معالي أنتوني ألبانيز بفوز حزبه في الانتخابات العامة التي أجريت مؤخراً، وأتمنى له التوفيق في خدمة أستراليا وتحقيق المزيد من الإنجازات لمصلحة شعبها، متطلعاً إلى تعزيز التعاون والعمل معه لما فيه الخير والازدهار لشعبينا في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين بلدينا".