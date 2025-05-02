توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

وأوضح المركز في بيانه اليوم أن حركة الرياح تكون جنوبية شرقية – شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 18:53 والمد الثاني عند الساعة 04:44 و الجزر الأول عند الساعة 11:26 والجزر الثاني عند الساعة 22:06.. و في بحرعمان يكون الموج خفيفا .

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا :

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 26 50 15

دبي 40 28 45 20

الشارقة 42 25 45 20

عجمان 43 23 45 15

أم القيوين 43 23 50 15

رأس الخيمة 44 22 50 15

الفجيرة 36 28 90 20

العـين 44 26 35 10

ليوا 44 23 70 10

الرويس 42 23 65 25

السلع 43 24 70 20

دلـمـا 36 27 85 20

طنب الكبرى / الصغرى 36 22 50 25

أبو موسى 36 23 55 25