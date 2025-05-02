شراكة بين "دبي الصحية" و"خيرية محمد بن راشد" لدعم حملة "نبضات"

وقعت "دبي الصحية" اتفاقية تعاون استراتيجي مع “مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية” من خلال “مؤسسة الجليلة” التي تقود مهمة العطاء ضمن نظامها الصحي لدعم حملة "نبضات"، التي تعنى بتقديم الرعاية الطبية الشاملة للأشخاص الذين يعانون من تشوهات القلب الخلقية وأمراضها.

تهدف الاتفاقية - التي تم توقيعها على هامش فعاليات الدورة الـ 21 من مؤتمر دبي العالمي للإغاثة والتنمية "ديهاد 2025 " الذي أختتم أمس في مركز دبي التجاري العالمي ، إلى الارتقاء بحياة المرضى من خلال توفير رعاية صحية وفق أعلى المعايير العالمية.

وقع الاتفاقية، الدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لـ"مؤسسة الجليلة"، وصالح زاهر المزروعي، مدير عام مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية.

وأكد الدكتور عامر الزرعوني أهمية الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية والتي تجسد التزام المؤسستين بتعزيز العمل الإنساني وتوسيع مظلة الرعاية الصحية للفئات المستحقة، ومن خلال دعم حملة "نبضات"، تتواصل المساعي لمنح الأمل في الشفاء للمرضى المصابين بتشوهات القلب الخلقية وأمراضه عبر دعم البرامج الهادفة إلى توفير خدمات رعاية طبية متقدمة لهم، بما يرسخ مكانة دبي مركزا رائدا للعمل الخيري والصحي المستدام.

من جهته أكد صالح زاهر المزروعي أن مبادرة نبضات تعد واحدة من المبادرات المهمة التي تعكس قيم الخير الراسخة في دولتنا وتسهم في إنقاذ حياة الكثير من الأطفال والبالغين المصابين بعيوب خلقية في القلب وتمنحهم فرصة لحياة ومستقبل أفضل .

وأضاف أن "نبضات" انطلقت كمبادرة مجتمعية تهدف إلى توفير الرعاية الطبية للأطفال المصابين بتشوهات خلقية في القلب، وتوسعت لتشمل البالغين وكبار السن، الذين لم يتمكنوا من تلقي العلاج لعدم قدرتهم على تحمل تكاليفه، وتمكنت من تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية لهم من خلال الفرق الطبية المتخصصة.

ولفت إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تغطية تكاليف الحملات الطبية الإنسانية لمبادرة نبضات التي تجسد رسالة مهنة الطب في أبهى صورها وهي إنقاذ حياة المرضى دون النظر إلى قدرتهم على تحمل تكاليف العلاج، من خلال إجراء التدخلات الجراحية وتقديم الرعاية الطبية المتخصصة لهم وفق أعلى المعايير الطبية العالمية.