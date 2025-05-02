السمات المناخية لشهر مايو.. ارتفاع الحرارة وتراجع تأثير المرتفع السيبيري

كشف المركز الوطني للأرصاد عن الخصائص المناخية المتوقعة في شهر مايو، الذي يُعد من أشهر الفترة الانتقالية الأولى (الربيع) بين فصلي الشتاء والصيف.

وأوضح المركز أن هذا الشهر يشهد استمرار الحركة الظاهرية للشمس نحو الشمال من خط الاستواء، ما يؤدي إلى ازدياد ساعات النهار تدريجيا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وبالتالي ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على معظم مناطق الإمارات.

وأشار المركز إلى أن تأثير المرتفع الجوي السيبيري يبدأ بالتراجع خلال مايو، لتبدأ المنخفضات الجوية بالتأثير على المنطقة، سواء القادمة من الغرب أو الشرق، وفي حال تزامنها مع امتدادات منخفضات جوية علوية تتحرك من الغرب إلى الشرق، تزداد كميات السحب مع احتمالية هطول الأمطار على بعض المناطق.

وفيما يتعلق بالرطوبة، أوضح التقرير أن مستويات الرطوبة في الهواء تنخفض نسبيا مقارنة بشهر أبريل، خصوصا في النصف الثاني من الشهر، رغم استمرار فرص تشكل الضباب والضباب الخفيف في النصف الأول، مع تراجع تكراره في النصف الثاني.

إحصائيات مناخية، وسجلات تاريخية:

درجــــات لحرارة

متوسط درجة الحرارة يتراوح ما بين 30.6 و33.6°م.

متوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 37.3 و 40.9 °م.

متوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 24.3 و 26.8 °م.

أعلى درجة حرارة 50.2 °م على أم الزمول و مطار الفجيرة سنة 2009

أقل درجة حرارة على جبل جيس سنة 2005 والتي بلغت 9.0 °م.

الريـــــــاح

متوسط سرعة الرياح 13 كم/ساعة

أعلى سرعة رياح 117.2 (كم/ س) في جبل مبرح سنة 2010

الـرطـوبــــــة

متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر 39 %.

متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 54 % إلى 82 %

متوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 14 % إلى 24 %

الضبـــــــاب

أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2021 حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 10 أيام ضباب و 4 أيام ضباب خفيف.

الأمطار

أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 134.4 ملم على الفلي في سنة 1981.