حاكم نيوجيرسي: الإمارات شريك مثالي بفضل تطلعاتها الابتكارية

أكد فيل مورفي حاكم ولاية نيوجيرسي الأمريكية، أن العلاقات بين نيوجيرسي ودولة الإمارات العربية المتحدة تشهد تطوراً لافتاً، مشدداً على أن المستقبل يحمل فرصاً واسعة لتعزيز هذه الروابط في مختلف القطاعات الحيوية.

وقال في حديثه لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش زيارته التي بدأها أمس إلى دولة الإمارات: “ لدينا بالفعل علاقة جيدة مع الإمارات، ولكننا نرى مستقبلاً أكثر إشراقاً وقوة، ولهذا السبب أنا هنا، أقود بعثة اقتصادية من ولاية نيوجرسي ضمن جولة خليجية، تأكيداً على أهمية الإمارات بالنسبة لولايتنا، وإيماناً بما يمكن تحقيقه معاً من فرص وشراكات ناجحة”.

وأشار إلى أن ولاية نيوجيرسي تجد في دولة الإمارات شريكاً مثالياً بفضل تطلعاتها الابتكارية، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والصناعات الدوائية، والتكنولوجيا الحيوية، والأغذية، والبنية التحتية، والطاقة، والرياضة.

وأعرب عن حماسه الكبير حيال الفرص التي ستتيحها هذه الزيارة لتعزيز التفاهم المشترك، وتوسيع نطاق التعاون الاستثماري والبحثي.

وأوضح الحاكم أن هذه الزيارة إلى دولة الإمارات، التي تأتي ضمن جولة خليجية تشمل أيضاً البحرين والمملكة العربية السعودية، تُعد جزءاً من مهمة اقتصادية تاريخية، حيث تُعتبر المهمة الثالثة عشرة له على الصعيد الدولي منذ توليه منصبه.

وأضاف أن نيوجيرسي تسوّق نفسها دولياً بشكل جيد، ومن خلال هذه المهمات، عدنا مراراً بإعلانات عن استثمارات رأسمالية جديدة وتوفير فرص عمل.

وكشف عن أن من بين الإنجازات المتوقعة خلال الزيارة، إعلان شركة "هوت باك" الإماراتية، العاملة في قطاع حلول التغليف الغذائي المستدام، عن استثمار بقيمة 100 مليون دولار لإنشاء منشأة تصنيع جديدة في مدينة إديسون بولاية نيوجيرسي، ما يشكّل أول قاعدة إنتاجية لها في أمريكا الشمالية.

وستبدأ العمليات التشغيلية للمنشأة الحديثة، الممتدة على مساحة 70 ألف قدم مربعة، في يونيو 2025، وسيوفر 200 فرصة عمل جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وفيما يتعلق بإجمالي الاستثمارات الإماراتية في نيوجيرسي، قال فيل مورفي إن هناك استثمارات عديدة وقد يكون أكبرها ما قامت به شركة القابضة “ADQ” الإماراتية مؤخراً من ضخ استثمار بمليارات الدولارات في شركة “Energy Capital Partners” التي تتخذ من مدينة سميت في نيوجيرسي مقراً لها، وتعمل في قطاع الطاقة والاستثمارات الخاصة.

وفي قطاع التعليم العالي، ذكر أن البعثة الاقتصادية ستشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين جامعات نيوجيرسي ونظيراتها في دولة الإمارات بهدف تعزيز التبادل الأكاديمي والبحثي، والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى أن جامعة كين في نيوجيرسي، ستوقع مع جامعة دبي، والجامعة الأمريكية في دبي، وجامعة ولونغونغ في دبي، مذكرات تفاهم تركز على التعاون بين طلاب الأبحاث وأعضاء هيئة التدريس في المجالات الأكاديمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك فرص تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وتهدف مذكرات التفاهم إلى توفير فرص لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا للدراسة وإجراء وتقديم البحوث مع الجامعة الشريكة.

كما ستوقع جامعة روان وجامعة رأس الخيمة مذكرة تفاهم تركز على البحث والتطوير، وتعزيز الروابط الثقافية بين نيوجيرسي ودولة الإمارات من خلال برامج تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والبرامج التعليمية المشتركة.

وقال مورفي: “لدينا أفضل نظام تعليم عام في الولايات المتحدة، ونفخر بجامعات عالمية مثل جامعة برينستون، وجامعة روتجرز”.

وأشار إلى وجود مراكز ابتكار إستراتيجية، تجمع بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، مشدداً على أن هناك فرصاً كبيرة أمام الجامعات الإماراتية للانضمام إلى هذه المراكز بما يعزز اقتصاد الابتكار المشترك.

وأضاف أن المزيد من الفرص الاستثمارية قد تظهر نتيجة للقاءات المباشرة خلال هذه الزيارة، لافتا إلى أن بعض الشراكات تُبنى من خلال النقاشات المفتوحة المباشرة، ونرى فرصاً واعدة للغاية مع الإمارات.

وحول القطاعات التي ستستفيد أكثر من الاستثمارات الإماراتية، قال حاكم نيوجيرسي، إن قطاعات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، والتقنيات الحديثة، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والبنية التحتية، والرياضة والترفيه ستكون من أبرز القطاعات المستفيدة.

وأوضح أن ولاية نيوجيرسي تعتبر مركزاً للابتكار والهندسة المتقدمة، ولديها واحد من أكبر برامج البنية التحتية في الولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بالسياسات التجارية، أكد أنه لا يفضل سياسات الرسوم الجمركية المرتفعة، لكنه يدعم مبدأ تعزيز التصنيع المحلي.

وقال: “نحن نعمل على حزمة تحفيزية كبيرة لجذب الاستثمارات الدولية نحو التصنيع داخل ولاية نيوجيرسي، أؤمن أن على أمريكا أن تصنع المزيد محلياً، ولكن يجب أن يتم ذلك بالتوازي مع الحفاظ على شراكات وتحالفات قوية مع دول مثل الإمارات”.

وشدد مورفي على أهمية تواصل ولاية نيوجيرسي مع منطقة الخليج، قائلاً: “زيارتنا اليوم هي رسالة واضحة بأننا نعتبر الإمارات والخليج عموماً شركاء رئيسيين لنا”.