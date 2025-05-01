سيف بن زايد يلتقي في موسكو المدعي العام الروسي

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، خلال زيارة سموه لروسيا الاتحادية، معالي إيغور كراسنوف، المدعي العام الروسي.

وتبادل سموه ومعالي المسؤول الروسي، الحديث حول مجمل العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية لاسيما في المجالات الأمنية والشرطية، كما استعرض الجانبان خلال اللقاء متانة العلاقات بين قيادتي البلدين ومسؤوليهما، وسبل تطوير آفاق التعاون الأمني والقضائي وتبادل الرؤى حول أفضل الممارسات، بما يسهم في تعزيز جسور التنسيق المشترك ويخدم المصالح الإستراتيجية للبلدين الصديقين.

حضر اللقاء، سعادة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري قائد عام شرطة دبي، وسعادة اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شرطة أبوظبي، إلى جانب سعادة الدكتور محمد أحمد الجابر، سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية، وعدد من الضباط والمسؤولين من الجانبين الإماراتي والروسي.