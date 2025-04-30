محمد بن زايد: الإمارات ماضية في تعزيز جسور التعاون مع دول أمريكا اللاتينية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الدولة، حفظه الله، أن الإمارات ماضية في تعزيز جسور التعاون مع دول أمريكا اللاتينية وفي مقدمتها الإكوادور بما يحقق الازدهار والنماء للجانبين.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "التقيت اليوم في أبوظبي فخامة دانيال نوبوا رئيس جمهورية الإكوادور، في أول زيارة لرئيس إكوادوري إلى الدولة، حيث بحثنا سبل تنمية علاقات بلدينا واستثمار الفرص المتاحة في مسار هذه العلاقات خاصة في الاقتصاد والتجارة والطاقة المتجددة والاستثمار وغيرها من المجالات التي تدعم التنمية المشتركة للبلدين. الإمارات ماضية في تعزيز جسور التعاون مع دول أميركا اللاتينية وفي مقدمتها الإكوادور بما يحقق الازدهار والنماء للجانبين".