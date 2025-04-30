«بطاقة إسعاد» توقع 3 مذكرات تفاهم على هامش «السوق العربي»

وقع مركز بطاقة إسعاد التابع للقيادة العامة لشرطة دبي، 3 مذكرات تفاهم مع كل من مستشفى مركز كليمنصو الطبي، وجامعة مانيبال، ومجموعة مطاعم بلدوزر، وذلك على هامش فعاليات معرض سوق السفر العربي 2025، والمقام في مركز دبي التجاري العالمي.

وأكدت منى العامري، مدير مركز بطاقة إسعاد أن توقيع هذه الاتفاقيات على هامش فعاليات المعرض يأتي في إطار حرص المركز المستمر على توسيع شبكة الشراكات الاستراتيجية مع مختلف القطاعات الحيوية التي يشملها برنامج إسعاد. وأضافت «معرض سوق السفر العربي يمثل منصة إقليمية ودولية متميزة، وفرصة استثنائية لتوثيق علاقات التعاون مع مؤسسات رائدة في مجالاتها، بما يسهم في تعزيز القيمة المقدمة لحاملي بطاقة إسعاد، وإثراء البرنامج بعروض وخصومات نوعية ومميزة.»

وقالت العامري: «نؤمن بأهمية مواصلة النمو والتطور في إطار رؤية شرطة دبي الرامية إلى إسعاد المجتمع، وسنواصل العمل مع شركائنا لضمان تقديم أفضل المزايا والخدمات لمستفيدي برنامج إسعاد».

مستشفى كليمنصو

وقع مذكرة التفاهم من جانب مستشفى مركز كليمنصو الطبي، عبد الرحمن خانصاحب، الرئيس التنفيذي. وبموجب المذكرة، يحصل حاملو بطاقة إسعاد على خصم بنسبة 20% إلى 40% على جميع الخدمات المقدمة باستثناء الصيدلية والمستلزمات الطبية والباقات والخدمات المغطاة بالتأمين.

جامعة مانيبال

ووقع مذكرة التفاهم من جانب جامعة مانيبال، الدكتور سودهيندرا شامانا، الرئيس الأكاديمي، وبموجب المذكرة، يحصل حاملو البطاقة على خصم بنسبة 30% على رسوم الدراسة لبرامج البكالوريوس UG، والماجستير PG، مع تطبيق الشروط والأحكام الأخرى.

مطاعم بلدوزر

ووقع مذكرة التفاهم من جانب مجموعة مطاعم بلدوزر، ماريا كوروبكو، المدير التنفيذي ونائب رئيس تطوير الأعمال العالمية. ويحصل حاملو البطاقة على خصم بقيمة 20% على مطاعم، فروفرو، وميا بيسترو، ونوت أونلي فيش، وتانوكي، وفيرجن إيزاكايا، ولابايا، ودراجون فلاي.