مجمع "HELM " في أبوظبي .. يعزز الابتكار الصحي وتنويع الاقتصاد

يُشكّل مجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة "HELM" ، نقلة نوعية في مسيرة أبوظبي نحو الريادة العالمية في مجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة، إذ يعد خطوة إستراتيجية تتماشى مع مستهدفات رؤية أبوظبي 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مرونته في مواجهة التحديات الصحية المستقبلية.

وأكدت الدكتورة فاطمة الملا مديرة مجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة، في تصريح لوكالة أنباء الامارات " وام" ، أن إطلاق المجمّع يمثل نقلة نوعية في مسيرة أبوظبي نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانتها مركزا عالميا لعلوم الحياة والابتكار الصحي، مشيرة إلى أن المبادرة تأتي ضمن إستراتيجية متكاملة يقودها مكتب أبوظبي للاستثمار بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة الصحة - أبوظبي.

وأوضحت أن المجمع يعكس التزام الإمارة بالاستثمار في القطاعات القائمة على المعرفة واستقطاب الاستثمارات النوعية، مستفيدة من البيئة التشريعية والبنية التحتية المتطورة التي تميز أبوظبي، إضافة إلى الزخم الناتج عن "أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية".

وتوقعت الدكتورة الملا أن يحدث مجمّع “HELM” تأثيراً جوهرياً في قطاع الرعاية الصحية إقليمياً وعالمياً، خلال السنوات الخمس القادمة عن طريق دعم منظومة الابتكار وتسريع الاكتشافات الطبية والتكنولوجية.

وأضافت أنه بحلول عام 2045 يُتوقع أن يسهم المجمّع بإضافة نحو 94 مليار درهم إلى الناتج المحلي، واستقطاب استثمارات بقيمة 42 مليار درهم، إلى جانب توفير أكثر من 30 ألف فرصة عمل متخصصة.

وأشارت إلى أن المجمع سيلعب دوراً محورياً في التصدي للتحديات الصحية العالمية مثل الأمراض المزمنة والشيخوخة السكانية، من خلال تطوير تقنيات تشخيصية مبتكرة، وتسريع التجارب السريرية، وتعزيز الشراكات الدولية التي تفتح آفاقاً أوسع لحلول صحية فعالة وقابلة للتطبيق عالمياً.

وعن آليات دعم الابتكار قالت الملا سيتم الاعتماد على شراكات إستراتيجية مع “Hub71” ودائرة الصحة - أبوظبي، لبناء منظومة حيوية متكاملة تركز على التقنيات الحيوية وعلوم الجينوم وتطوير الأدوية والخدمات الرقمية.

وأضافت أن المجمع سيعمل على توفير بيئة محفزة للأعمال تشمل التسهيلات التشغيلية والحوافز الاستثمارية لتشجيع تأسيس وتوسع الشركات المتخصصة.

وأشارت إلى أن المجمع سيركز على دمج الذكاء الاصطناعي في عمليات اكتشاف الأدوية، وتطوير علاجات مخصصة تلبي الاحتياجات الفردية للمرضى بالتعاون مع مؤسسات بحثية مرموقة مثل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وجامعة نيويورك أبوظبي.

وعن مستقبل قطاع علوم الحياة، أوضحت الملا أن السنوات المقبلة ستشهد ازدهاراً لتقنيات الطب الدقيق والتحليلات الجينومية في ظل التحديات الديموغرافية العالمية.

وأضافت أن "HELM هو استثمار استباقي في مواجهة هذه التحديات ويشكل نموذجاً عالمياً لمواجهة ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية وتوفير حلول وقائية ومستدامة.

وعن إستراتيجيات استقطاب الكفاءات، أشارت الملا إلى أن المجمع يعتمد على مزيج من تنمية المهارات الوطنية واستقطاب الخبرات العالمية، من خلال برامج تدريب وزمالات بحثية بالشراكة مع جامعات مثل الإمارات ونيويورك أبوظبي.

وأكدت أن تسريع إجراءات مثل الموافقات على التجارب السريرية والمرونة في حماية الملكية الفكرية إضافة إلى بيئة أبوظبي الجاذبة، تضع المجمع في موقع تنافسي لاستقطاب العقول والخبرات من مختلف أنحاء العالم.

كما أكدت أن مجمّع "HELM" ، لايسعى فقط لتحقيق نمو اقتصادي بل يهدف إلى بناء مستقبل صحي مستدام يضع أبوظبي في طليعة الابتكار الطبي عالمياً.