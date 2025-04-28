دبي أول وجهة سياحية معتمدة للتوحد في النصف الشرقي للكرة الأرضية

حصلت دبي على التصنيف الرسمي العالمي بوصفها أول وجهة سياحية معتمدة للتوحد™ في النصف الشرقي للكرة الأرضية، وذلك ضمن خطوة تعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارة لجعل العروض والتجارب السياحية متاحة وميسرة وشاملة لجميع سكان وزوار المدينة. ويتماشى هذا الإنجاز مع الأولويات الرئيسية لأجندة دبي الاقتصادية D33، التي تعزز تنمية المواهب، والشمولية الاجتماعية، وجودة الحياة. كما يتزامن هذا الإنجاز مع عام المجتمع في دولة الإمارات، الذي يهدف إلى تعزيز الروابط وتهيئة مساحات شاملة ترسخ قيم التعاون والانتماء والتجارب المشتركة.

وأسهمت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في الجهود المشتركة للحصول على هذا التصنيف العالمي الصادر عن المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر IBCCES، الذي يتميز بخبرته الكبيرة في توفير التدريب في مجال التوحد والإدراك الحسي، حيث قدمت الجهات المعنية والشركاء الكثير من المبادرات والخيارات لتعزيز سهولة الوصول لمختلف التجارب بما فيها منظومة الطيران، والفنادق، ومناطق الجذب السياحي ووسائل النقل.

وضمت أبرز المبادرات إجراء برامج تدريبية شاملة للقوى العاملة، وتقديم الدعم للزوار في المواقع السياحية، وكذلك توفير الإرشادات الحسية والشرائط الخاصة بالإعاقات المخفية حرصاً على توفير تجربة سلسة وشاملة للجميع. وإضافة إلى ذلك، خضعت جميع المواقع المعتمدة لمراجعة ميدانية، كما تم تزويدها بإرشادات حسية مخصصة تم تطويرها بواسطة المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر كجزء من العملية.

وتضمنت إجراءات الحصول على التصنيف التعاون بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي والمجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر IBCCES، لتوفير برامج تدريبية شاملة حول التوحد والإدراك الحسي للكوادر العاملة التي تتواصل بشكل مباشر مع الزوار. وأدت "نهج دبي"، منصة التدريب عبر الإنترنت التي طورتها كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، دوراً مهماً في تحقيق هذا الإنجاز، حيث أسهمت في تزويد المتدربين بالمهارات والمعارف اللازمة لتوفير تجربة شاملة لأصحاب الهمم، من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتواصل كلية دبي للسياحة توفير برنامج الخدمة الشاملة، وهو برنامج تعلّم ذاتي يمكن الاشتراك فيه من خلال منصة "نهج دبي"، يهدف إلى تعليم المشتركين كيفية العناية بأصحاب الهمم والتواصل معهم بشكل فعال. وتضم الوحدات التدريبية ضمن البرنامج قصصاً واقعية، وجلسات تفاعلية، ومقاطع فيديو تسلط الضوء على كيفية التعامل مع هذه الفئة بمهارة عالية، بالإضافة إلى التعريف بالأساليب المختلفة للتواصل اليومي مع الزوار.

ونجحت الإمارة خلال عامين فقط بتحقيق إنجازات متميزة شملت:

● تدريب أكثر من 70,000 شخص حول التوحد والإدراك الحسي.

● أكثر من 300 فندق في طور الحصول على شهادة الاعتماد لتوفير إقامة مريحة وملائمة لذوي التوحد.

● حصول أكثر من 15 منطقة جذب سياحي على تصنيف من المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر.

دعم كبير

وفي هذه المناسبة، قال سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "تصنيف دبي كوجهة سياحية معتمدة للتوحد™ هو إنجاز مهم يعزز مساعينا الهادفة إلى توفير السياحة الميسرة، كما أنه يعكس التزامنا المشترك لتطوير البنية التحتية، وصقل المهارات، وتحسين مستوى الخدمات في الإمارة. وبتوجيهات من القيادة الرشيدة، نواصل جهودنا للارتقاء بمختلف التجارب في دبي وإتاحتها لكافة الفئات من سكان وزوار المدينة".

وأضاف سعادته قائلاً: "الجهود الحثيثة والدعم الكبير من شركائنا، ومنهم المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر، ومنظومة الطيران، والفنادق، ومناطق الجذب السياحي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز المهم الذي يساهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى تعزيز مكانة المدينة كوجهة عالميةً رائدةً للأعمال والترفيه، وبما يتماشى كذلك مع أهداف عام المجتمع في الإمارات. وسنواصل العمل لجعل دبي المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة من خلال دعم الابتكار، وتوسيع قائمة العروض التي تقدمها الإمارة".

خطوة مهمة

ومن جهته، قال مايـرون بينكومب، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر (IBCCES): "تواصل دبي الارتقاء بمعايير السياحة الميسرة لتحسين الخدمات المقدمة، ويفخر المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر بالمساهمة في دعم هذه المبادرة. كما يمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة لضمان حصول جميع الزوار، بمن فيهم الأشخاص الذين يعانون من اضطراب التوحد والإدراك الحسي على فرصة استكشاف وتجربة كل ما تقدمه دبي بثقة وسهولة".

وجهة عالمية معتمدة

وكان مطار دبي الدولي أول مطار دولي في العالم يحصل على شهادة البيئة الصديقة لذوي التوحد™ في ديسمبر 2023، حيث قام بنجاح بتوسيع برنامج التدريب المتخصص حول التحديات الخفية وطيف التوحد. وقد زوّد هذا البرنامج 45 ألف موظف من مختلف أنحاء مجتمع المطار، بمن فيهم الشركاء الاستراتيجيين والجهات المعنية، بالمهارات اللازمة لتوفير الدعم المناسب للمسافرين من ذوي التحديات الخفية بما في ذلك التوحد والاضطراب الحسي خلال عبورهم من مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترال - مطار آل مكتوم الدولي.

بدوره، قال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: "نفخر في مطارات دبي، بشراكتنا الفاعلة في تحقيق رؤية دبي الطموحة لتصبح وجهة عالمية معتمدة للتوحد. وبصفتنا البوابة الرئيسية للمدينة ومحطتها الأولى والأخيرة لملايين المسافرين، نلتزم التزاماً راسخاً بتوفير بيئة ترحيبية وشاملة للجميع. ويعكس هذا الإنجاز إصرارنا على ضمان توفير تجربة سفر ميسرة وسلسة وداعمة لجميع الضيوف، بغض النظر عن احتياجاتهم الفردية. ومن خلال مجتمع مطار دبي الدولي "oneDXB"، نسعى جاهدين لتعزيز إمكانية الوصول الشاملة، وتقديم برامج تدريب متخصصة لموظفي الخطوط الأمامية، وتصميم مساحات ومرافق تراعي بشكل كامل احتياجات أصحاب الهمم، بما في ذلك الأفراد ذوي التوحد والتحديات الخفية الأخرى. وانطلاقاً من مكانتنا الريادية كأكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم، نجدد التزامنا الثابت بجعل السفر تجربة أكثر إنسانية وشمولاً وتعاطفاً للجميع".

خطوات محورية

وقطعت طيران الإمارات شوطاً كبيراً على مدى سنوات، لتصبح رسمياً أول ناقلة جوية معتمدة في العالم لذوي التوحّد، وذلك بعد حصولها على الاعتماد في مناطق إنجاز إجراءات السفر وتدريب أكثر من 30 ألف من موظفي الخدمات الأرضية وأطقم الطائرات على دعم المسافرين من ذوي اضطراب طيف التوحد بطرق متعددة.

وقال عادل الرضا، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: "لطالما كانت طيران الإمارات في طليعة جهود تسهيل السفر للجميع، انطلاقاً من التزامها الراسخ بجعل تجربة السفر أكثر شمولاً، وخلال شهر أبريل (نيسان) العام الماضي، حصلت طيران الإمارات على شهادة الاعتماد الرسمية كمركز صديق لذوي التوحد، وذلك لجميع مرافقها لإنجاز إجراءات السفر بدبي، بما في ذلك مركزها المخصص في المبنى 3 بمطار دبي الدولي، وبعد عام واحد فقط، أصبحت طيران الإمارات أول ناقلة جوية في العالم معتمدة لدعم ذوي التوحد، حيث تلقى أكثر من 30 ألف من موظفي المطار وأفراد الطاقم تدريبات متخصصة لهذا الغرض".

وأضاف: "تُعد هذه الإنجازات خطوات محورية نحو ترسيخ مكانة دبي كأول وجهة معتمدة في دعم المسافرين من ذوي التوحد في نصف الكرة الشرقي، وهو ما يعزز ثقة المسافرين بأن رحلتهم من وإلى مدينتنا ستكون مدعومة بشتى الوسائل. ونواصل العمل جنباً إلى جنب مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي لإحداث تغيير فعلي ومستدام، لترسيخ مكانة دبي كوجهة رائدة في مجال السفر المتاح للجميع، تجسيداً لمسؤولية طيران الإمارات الاجتماعية والمهنية لتسهيل رحلة السفر لعملائها من ذوي التوحد".

تعاون ونجاح

وأدى الدعم المقدم من الوجهات ومناطق الجذب السياحي في الإمارة دوراً محورياً في إطار الجهود الرامية إلى الحصول على تصنيف الوجهة المعتمدة للتوحد. وتبرز مدينة إكسبو دبي كمثال واضح على ذلك، حيث حصلت على تصنيف "مركز معتمد للتوحد" في ديسمبر 2024، بعد إنجاز برامج تدريبية مكثفة للفرق التي تتعامل بشكل مباشر مع الزوار حول كيفية تقديم الدعم للزوار الذين يعانون من التوحد أو الاضطراب الحسي.

وقالت مرجان فريدوني، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية ورئيس التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي: "بحصولها على تصنيف وجهة معتمدة للتوحد، تُثبت دبي إمكانية النجاح والازدهار في قطاعي السفر والسياحة عندما تمنح الأولوية لسهولة الوصول والشمول، ما يضمن للجميع دون استثناء فرصة تجربة كل ما تقدمه دبي. تفخر مدينة إكسبو بمساهمتها في هذه الجهود على مستوى مدينة دبي. كان حصولنا على تصنيف مركز معتمد للتوحد في عام 2024 إنجازًا بارزًا في استراتيجية مدينتنا التي محورها الإنسان، وتهدف إلى خلق ثقافة وبيئة شاملة لجميع من يزورون مدينة إكسبو دبي أو يعيشون أو يعملون فيها، ونتطلع إلى المزيد من فرص التعاون والنجاح مع مضينا قدما في هذه الرحلة".

تجارب استثنائية

وتملك دبي القابضة للترفيه، التي توفر العديد من الخيارات الترفيهية في دبي، مجموعة من المواقع السياحية التي حصلت على شهادة مركز التوحد المعتمد™، بما فيها دبي موشينجيت، وذا جرين بلانيت. كما أنها أعلنت عن مخططات للحصول على الشهادة في وجهات أخرى تابعة لها.

وقالت العنود الهاشمي، نائب الرئيس للثقافة المؤسسية والاستدامة في دبي القابضة للترفيه :"نحن فخورون بمساهمة دبي القابضة للترفيه في تعزيز مكانة دبي كوجهة داعمة للمسافرين من ذوي التوحد في النصف الشرقي للكرة الأرضية، مما يعزز مكانتها كمدينة شاملة للجميع. نؤكد التزامنا بمواصلة جهودنا لجعل مرافقنا أكثر سهولة للوصول والتنقل، بحيث يتمكن جميع الضيوف، سواء كانوا من سكان دبي أو زوارها من مختلف أنحاء العالم، من الاستمتاع بالتجارب الاستثنائية التي تقدمها المدينة. نحن نتطلع إلى الترحيب بالعائلات من جميع أنحاء العالم، لعيش تجربة ترفيهية مميزة لا تُنسى في دبي".

وتم وضع قائمة بأسماء كافة الوجهات الحاصلة على شهادات اعتماد كمركز معتمد للتوحد على IBCCES Accessibility App، المتوفر للتحميل المجاني. ويوفر التطبيق للمسافرين إرشادات في الوقت الآني الحقيقي حول الوجهات الحاصلة على التصنيف، والمساحات المناسبة للأشخاص الذين يعانون من الاضطراب الحسي، فضلاً عن تقديم التوصيات المخصصة.