"استشاري الشارقة" يناقش سياسة دائرة التنمية الاقتصادية

ناقش المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، في جلسته الـ13 التي عقدت أمس الأول بمقره ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، سياسة دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة.

وترأس الجلسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس، بحضور سعادة حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وسعادة فهد أحمد الخميري، مدير الدائرة، وعدد من المسؤولين فيها.

و أكد سعادة حمد علي عبدالله المحمود، سعي الدائرة الدؤوب لتحقيق النجاحات والإنجازات لتنمية اقتصاد الإمارة وتوفير خدمات وتسهيلات متميزة للمستثمرين من خلال كوادر بشرية مؤهلة بأحدث التقنيات.

واستعرض سياسات وخدمات الدائرة، لافتا إلى أنها تضطلع بالعديد من المهام والمسؤوليات التي تلعب دوراً هاما وفعالاً في دعم القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.

وأشار المحمود، إلى أن اقتصاد إمارة الشارقة ينمو ويتطور، موضحا أن إيرادات الدائرة في عام 2024 بلغت 1.07 مليار درهم، بنسبة نمو 11%، بينما بلغ عدد المنشآت في الإمارة 72 ألفا و406 منشأة ونمت الرخص الصادرة من الدائرة بنسبة 6%، وبلغ إجمالي نمو رخص الأعمال و7%، ونمو الرخص المتجددة 7%.

وطرح أعضاء المجلس استفساراتهم حول الحوافز والتشريعات التي تشجّع استمرارية الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، ودور الدائرة في حماية المنشآت الصغيرة والناشئة، ومدى استفادتها من التجارب الاقتصادية الناجحة محلياً ودولياً، وإستراتيجيات تمكين الشركات الوطنية من التوسع نحو الأسواق العالمية، داعين إلى استحداث نظام تصنيف جودة للخدمات المقدمة في القطاع الخاص شبيه بنظام النجوم يمنح كل منشأة تقييمًا يعكس التزامها بالمعايير وجودة خدماتها.