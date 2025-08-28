الشيخة فاطمة: يوم المرأة الإماراتية يعكس تطور مسيرة مشرّفة وحافلة بالإنجازات في الدولة

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أن يوم المرأة الإماراتية يعكس تطور مسيرة مشرّفة وحافلة بالإنجازات للمرأة في دولة الإمارات، كما يجعلنا جميعاً نستذكر جهودها ومواقفها في بناء هذا الوطن جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها نيابة عن سموها معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، خلال الفعالية التي نظمتها "أدنوك" بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يقام هذا العام تحت شعار "يداً بيد… نحتفي بالخمسين" بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، وأعضاء الإدارة التنفيذية وعدد كبير من موظفي "أدنوك".

وقالت سموها في كلمتها: " من حسن الطالع أن يأتي احتفالنا لهذا العام في إطار عام المجتمع، الذي يؤكد الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة التي أرست الخطط والسياسات الرامية إلى تعزيز قدرات المرأة ومهاراتها والارتقاء بدورها، سواءً في المجال الاجتماعي أو الاقتصادي أو العديد من المجالات الأخرى".

وأضافت سموها: " أنا على يقين بأن القيادة الرشيدة تثق بأن المرأة التي اكتسبت كل هذه العلوم والمعرفة وتقنياتها، وعززتها بالخبرات والتجارب، قادرة بلا شك على التعاون مع أخيها الرجل في بناء الأجيال القادمة إذ تعد المرأة الإماراتية ركيزة أساسية في بناء المجتمع فهي من يغرس القيم الأصيلة والأخلاق الفاضلة في نفوس النشء، كما أنها قادرة بلا شك على التعاون مع الرجل في بناء أجيال قادمة تتابع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لتكون الإمارات دائما في مقدمة دول العالم في شتى مجالات التنمية والعلم والتكنولوجيا والرخاء الاجتماعي".

وأكدت سموها أن هذا يعد الاستثمار الأفضل الذي تقوم به المرأة، مما يستحق الإشادة به والوقوف عنده، وهذا يجعلني افتخر بجهود المرأة الإماراتية التي استطاعت أن توازن بين دورها كأم ومربية للأبناء وكمشاركة في الأنشطة الاقتصادية وفي بناء وخدمة الوطن.

وقالت سموها: " يسرني أن أشير في هذا الإطار إلى دور المرأة في "أدنوك"، إذ أتيحت للمرأة في هذه الشركة فرص عمل متميزة وتسهيلات تحقق لها التوازن بين مسؤوليتها كزوجه وأم، وبين دورها كموظفة في هذه الشركة التي أولت قيادتها مساهمة المرأة كل اهتمام وعلى رأس هذه القيادة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، الذي جعل تمكين المرأة وتعزيز مكانتها أولوية في سياسات الشركة وخططها وبرامجها".

وفي ختام كلمتها أكدت سموها، أن بناء الأسرة المستقرة والصالحة أولوية ومحل تقدير للمرأة الإماراتية وحتى تتمكن المرأة من الحفاظ على تقدمها لابد أن تسهم بشكل فاعل مع أخيها الرجل في بناء الأسرة التي هي النواة الأساسية لسلامة المجتمع واستمراريته.

وقالت سموها: "أنا أؤمن بأن المرأة قادرة وتمتلك الحكمة والمهارة لتذليل كل الصعاب وهي تمتلك القدرة لإدارة الوقت وإدراك كل ما يحدث من تغيرات على الساحة العالمية، سواءً في مجال تربية أجيال اليوم أو في مواجهة التحديات والعمل بشكل مستمر من أجل الحفاظ على أجيال المستقبل وجعل مجتمع الإمارات آمناً مستقراً ينعم بالسعادة والرخاء، في ظل قيادة تهدف الى الحفاظ على أبناء شعبها ومجتمعها وتؤمن أن المرأة ركيزة أساسية لتحقيق ذلك".

من جانبه، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها إن الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” أرسى دعائم تمكين المرأة في دولة الإمارات، وتستمر القيادة الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" ، في هذا النهج الذي تلتزم "أدنوك" بالمساهمة فيه من خلال تقديم كافة أشكال الدعم للمرأة الإماراتية، وتأهيلها للتفوق والتميز المهني خاصة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن المراة الإماراتية، أثبتت جدارتها وقدمت مساهمات محورية في مختلف مجالات ومراحل أعمال الشركة، بدءاً من مواقع العمل وصولاً إلى المشاركة في صياغة الإستراتيجيات والتوجهات المستقبلية في مجالس الإدارة كما توفر "أدنوك" لكوادرها النسائية فرص النمو والتطور لتعزيز مسيرتهن المهنية، استناداً إلى دورهن الذي نفخر به في تنفيذ طموح "أدنوك" بأن تكون شركة الطاقة الأكثر استفادة من الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.

ومنذ عام 2016، تضاعفت نسبة تمثيل المرأة في القوى العاملة على مستوى "أدنوك" ومجموعة شركاتها وفي مختلف أعمالها خصوصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي والهندسة والتخصصات الفنية والوظائف التنفيذية.

وتشغل المرأة في أدنوك اليوم 26% من الوظائف التنفيذية، كما يساهمن في مجالس إدارات 20 شركة تابعة لأدنوك بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد النساء في الوظائف الفنية في المواقع بنسبة 20%، مما يعزز التزام أدنوك الراسخ بتمكين المرأة في مختلف مجالات ومراحل أعمالها.

وتحتفي "أدنوك" سنوياً بـ "يوم المرأة الإماراتية" لتسلط الضوء على إنجازات المرأة، وجهود أفراد العائلة والمجتمع والزملاء والمشرفين الذين يساندونها ويدعمون تطورها المهني.

وتجسدّ هذه المناسبة القناعة الراسخة لدى "أدنوك" بأن تكاتف المجتمع عامل أساسي يساهم في نجاح المرأة وازدهارها، كما تتماشى احتفالية هذا العام بيوم المرأة الإماراتية مع "عام المجتمع" الذي يركز على الدور المهم للشراكات الطموحة والدعم المتبادل في تحقيق التقدم والنمو والازدهار.

وتضمنت الفعالية جلسة حوارية بعنوان "من الطموح إلى الإنجاز: المرأة الإماراتية تساهم في النقلة النوعية لأدنوك في مجال الذكاء الاصطناعي"، جرى خلالها مناقشة السبل التي تطبقها الشركة لتمكين الموظفين من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي، وتسريع إدماجها في العمليات التشغيلية لتحسين النتائج ورفع الكفاءة.

يذكر أن "أدنوك" احتفلت مؤخراً بتخريج 148 مهندساً من برنامج "مسرعات أدنوك للذكاء الاصطناعي"، الذي يساهم في ترسيخ مكانتها كإحدى أكثر الشركات استفادة من حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة عالمياً، وشكّلت المواطنات الإماراتيات أكثر من 40% من هؤلاء الخريجين.

وحصلت "أدنوك" على "علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين" من "هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة"، نتيجةً لالتزامها ببناء بيئة عمل تساهم في ازدهار الأسر والمجتمعات. واستناداً إلى برنامجها "طاقة للارتقاء بجودة الحياة"، طبّقت الشركة حلولاً عملية لتعزيز التوازن بين العمل المهني والحياة العائلية، ومساعدة جميع الموظفين على القيام بمسؤوليات الرعاية الأسرية والأبوة والأمومة من خلال توفير ترتيبات عمل مرنة، ودعم مُخصّص للوالدين وأسرهم.