"المعاشات": الأموال المصروفة حقوق مكتسبة والهيئة لا تقدم منحاً أو مساعدات مالية

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن جميع الأموال المصروفة للمستفيدين هي حقوق مكتسبة، وليست منحاً مالية أو مساعدات اجتماعية، ويتمثل دور الهيئة في ضمان هذه الحقوق، ما يختلف عن دور المؤسسات التي تقدم المساعدات الاجتماعية.

وشددت الهيئة على ضرورة الاعتماد فقط على منصاتها الرسمية والمعتمدة للحصول على المعلومات والمستجدات الصحيحة والدقيقة.

وأشارت إلى أن الإعلان عن أي مبادرات يتم حصرياً من خلال موقعها الإلكتروني أو حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

ودعت الهيئة إلى عدم التفاعل مع الروابط أو الرسائل غير الموثوقة المتعلقة بتقديم الهيئة منحاً مالية، لأنها قد تكون محاولات للاحتيال أو الوصول إلى بيانات المتعامل الشخصية.