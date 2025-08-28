بلدية دبي أول جهة في العالم تنال شهادة المساواة بين الجنسَين وتمكين المرأة (الأيزو 53800)





أعلنت بلدية دبي حصولها على شهادة المطابقة الدولية مع المواصفة العالمية للمساواة بين الجنسَين وتمكين المرأة "الأيزو 53800"، لتصبح أول جهة على مستوى العالم تنال هذا الاعتماد من شركة جلوبال تي يو في "gTUV" الرائدة عالمياً في مجالات التدقيق والفحص ومنح شهادات المطابقة مع المواصفات العالمية، وذلك تزامناً مع احتفالات الدولة بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، وتأكيداً على مكانة المرأة ودورها المحوري في مسيرة التنمية، وتجسيداً لسياسات التمكين التي تقودها الإمارات وإمارة دبي عبر رؤية مستقبلية قائمة على العدالة والكفاءة وتكافؤ الفرص.

كما يتزامن تحقيق هذا الإنجاز مع "عام المجتمع" في دولة الإمارات، ليُعزز قيم العدالة الاجتماعية، والمشاركة المجتمعية الفاعلة لكافة فئات المجتمع، والجهود الرائدة التي تدعمها القيادة الرشيدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين عبر رؤية مؤسسية وإستراتيجية واضحة تؤكد دور المرأة كركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة والتلاحم المجتمعي.

وقال سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي إن هذا الإنجاز العالمي يؤكد ريادة دولة الإمارات وإمارة دبي في مجال المساواة بين الجنسَين وتمكين المرأة، والذي تحقق بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، لترسيخ قيم المساواة والتمكين كثقافة مجتمعية ومؤسسية قائمة على التكافؤ والعدالة.

وأضاف أن بلدية دبي تعتز بحصولنا على هذا الاعتراف الذي يُبرز مساعينا في تمكين المرأة ودعمها لتحقيق المزيد من الإنجازات بما يتكامل مع برامج التمكين، والسياسة الوطنية لتمكين المرأة الإماراتية 2023-2031. كما يعبّر عن التزامنا الراسخ بتوفير بيئة عمل عادلة تُقيّم الكفاءة والجدارة دون تمييز، وتتبنى أفضل المعايير العالمية لتحقيق التوازن بين الجنسَين وتمكين المرأة الإماراتية.

من جانبه، أكّد المهندس ناصر حمد بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والحوكمة في بلدية دبي، أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة في تعزيز بيئة العمل الإيجابية، وقال " نفخر بأن تكون بلدية دبي أول جهة عالمياً تحصل على شهادة المطابقة مع المواصفة الدولية الأيزو 53800، ما يعزز مسيرتنا في بناء بيئة عمل شاملة، تدعم المساواة وتُمكِّن المرأة، وتوفر فرص التطور المهني لكافة الموظفين دون تمييز وبما يوازن بين متطلبات الحياة الشخصية والتزامات العمل".

وفي السياق ذاته، أشارت عزة المرزوقي، مديرة إدارة الموارد البشرية في بلدية دبي، إلى أن هذا الاعتراف الدولي يدعم إستراتيجية إسعاد الموظفين في البلدية ويرتقي بمستويات الرضا والإنتاجية والاحتفاظ بالكفاءات، بما ينعكس مباشرةً على جودة الخدمات التي نقدّمها لمجتمع دبي.

وحققت دولة الإمارات نقلات نوعية رسّخت مكانتها العالمية في تبني سياسات التوازن بين الجنسَين وتمكين المرأة في الدولة، حيث جاءت في المركز السابع عالمياً والأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين في تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعام 2024 وبذلك تكون قد حققت قفزات نوعية حيث كانت في المرتبة 49 عالمياً بمؤشر التوازن بين الجنسَين عام 2015، وتقدمت إلى المركز 11 عالمياً في نسختيّ المؤشر للعامين 2021 و2022.

وتَصدُر شهادة المطابقة مع المواصفة الدولية "الأيزو 53800" عن الشركة الألمانية جي تي يو في (gTUV) الرائدة في مجالات التدقيق والفحص ومنح شهادات المطابقة، وتمتلك خبرة طويلة في الأسواق العالمية ومنطقة الخليج العربي، وحاصلة على مجموعة متنوعة من الاعتمادات من هيئات المواصفات والمقاييس أهمها؛ مركز الإمارات العالمي للاعتماد، وهيئة الاعتماد الألمانية، وهيئة الاعتماد الأمريكية.

وتُعد المواصفة أول معيار عالمي يُعنى بتقديم إطار متكامل لتعزيز المساواة بين الجنسَين وتمكين المرأة في بيئات العمل، كما تغطي عدة محاور منها السياسات الداخلية، وتكافؤ الفرص، والتمكين القيادي، وتوازن الأجور، والممارسات التنظيمية والإدارية العادلة.