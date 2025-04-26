الإمارات.. طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وقد تظهر بعض السحب شرقا.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة وحركتها جنوبية شرقية – شمالية شرقية وسرعتها/10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 12:46 والمد الثاني عند الساعة 00:55 والجزر الأول عند الساعة 18:35 والجزرالثاني عند الساعة 07:22.

وفي بحرعمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 09:37 والمد الثاني عند الساعة 20:51 و الجزر الأول عند الساعة 15:12 والجزر الثاني عند الساعة 03:37.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا :

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 45 27 50 10

دبي 43 28 60 15

الشارقة 44 28 55 10

عجمان 38 25 65 10

أم القيوين 40 26 60 15

رأس الخيمة 44 24 55 10

الفجيرة 40 27 60 10

العـين 42 30 40 10

ليوا 43 30 50 10

الرويس 43 30 80 20

السلع 42 28 60 15

دلـمـا 35 27 70 25

طنب الكبرى/الصغرى 27 26 75 30

أبوموسى 27 26 75 30