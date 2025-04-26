"طرق دبي" تفتتح تقاطعاً مجسراً لخدمة الحركة المرورية من وإلى مجمع دبي للاستثمار

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع قطارات الاتحاد، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، تقاطعاً مجسراً محكوماً بإشارة ضوئية بطول 1.8كم وبسعة ثلاثة مسارات، لخدمة الحركة المرورية من وإلى مجمع دبي للاستثمار على شارع اليلايس.

كما يوفر الجسر حركة الالتفاف يميناً للدخول إلى المجمع للقادمين من دبي وحركة الالتفاف يميناً للخروج باتجاه شارع الإمارات لتنظيم الحركة وضمان السلامة المرورية لمستخدمي الطريق.

وقد أنشِئ هذا التقاطع المجسر في إطار حرص الهيئة على ضمان الحركة السلسة للقطارات على متن شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية بحيث تتحرك على امتداد شارع اليلايس في الجزيرة الوسطية على نفس مستوى الطريق، إلى جانب ضمان انسيابية الحركة المرورية في تلك المنطقة، بحيث تكون حركة المركبات مفصولة تماماً عن حركة القطارات.

وأكدت هيئة الطرق والمواصلات أن افتتاح التقاطع المجسر الجديد يجسد تضافر الجهود وتكاملها بينها وبين شركة قطارات الاتحاد، لخدمة شبكة السكك الحديدية الوطنية التي تعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية في دولة الإمارات، والتي تسهم في تعزيز منظومة النقل المستدام، وتسريع حركة نقل البضائع والركاب على متن قطارات حديثة، آمنة وموثوقة، ومتكاملة، تواكب مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

ومن جانبها أكدت قطارات الاتحاد حرصها المستمر على التعاون مع الجهات المختصة في الدولة لضمان سير عملياتها التشغيلية وفق أفضل المستويات والمعايير العالمية، وبما يلبي تطلعاتها بشأن توفير خدمات نقل البضائع والركاب في المناطق الحيوية في الدولة للربط بينها ولتعزيز وصول خدمات السكك الحديدية إليها بأمان وكفاءة وفعالية.

كما سيسهم افتتاح التقاطع في تيسير حركة القطارات لاسيما وأنه يربط بين طرق ومسارات حيوية تسهل حركة التنقل من وإلى إمارة دبي، وذلك بما ينسجم مع جهود قطارات الاتحاد الرامية إلى تعزيز الروابط الاجتماعية وحركة البضائع في الدولة وتعزيز نموها الاقتصادي.

وسيمتد هذا التقاطع خلال المرحلة المقبلة باتجاه منطقة عقارات جميرا، عبر إنشاء طريق بمسارين في كل اتجاه، بهدف تعزيز الربط المروري في شبكة الطرق وتأمين تنقل سلس للمركبات من وإلى هذه المنطقة الحيوية مستقبلاً.