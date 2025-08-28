برعاية الشيخة فاطمة.. إطلاق "رؤية أم الإمارات 50:50"

تحت رعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تم إطلاق «رؤية أم الإمارات 50:50» لتمكين المرأة الإماراتية وتعزيز دورها الريادي خلال الخمسين عاماً القادمة.

يشرف على إطلاق الرؤية الاتحاد النسائي العام وتستمر حتى عام 2075

الأسرة والهوية الوطنية

الحوكمة والاستراتيجيات

الشراكات الدولية التنموية

أبرز المستهدفات:

تعزيز مكانة دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم في جودة حياة المرأة.

ترسيخ مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي في تمكين المرأة في كافة القطاعات المستقبلية.

جعل دولة الإمارات ضمن أفضل الحكومات في صياغة مستقبل المرأة.

تعزيز تكافؤ الفرص للمرأة في التعليم والعمل والاقتصاد، وتحقيق التوازن بين دورها المهني ومسؤولياتها الأسرية.

تمكين المرأة في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتعزيز مشاركتها في قطاعات الفضاء والطاقة وعلوم المستقبل.

تشجيع تولي المرأة الإماراتية مناصب قيادية رفيعة، وترسيخ حضورها في مواقع صنع القرار.

تعزيز دور دولة الإمارات في صياغة أجندة المرأة عالمياً، ورفع مشاركة المرأة الإماراتية في المبادرات الأممية.