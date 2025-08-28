Al Bayan
الإمارات

محمد بن زايد: عطاء المرأة الإماراتية مصدر قوة وإلهام لمسيرتنا نحو المستقبل

  • بمناسبة يوم المرأة الإماراتية
البيان


أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات "حفظه الله" على الدور المحوري للمرأة الإماراتية في التنمية والتربية وتكوين الأسرة الصالحة.

ودون سموه في حسابه عبر منصة " إكس" : "في يوم المرأة الإماراتية نحتفي بإنجازات المرأة في الإمارات وما قدمته وتقدمه من إسهامات بارزة في مسيرة الوطن، ونعبر عن تقديرنا لدورها المحوري في التنمية والتربية وتكوين الأسرة الصالحة، ونثق في أن عطاءها وتفانيها وإخلاصها يمثل مصدر قوة وإلهام لمسيرتنا نحو المستقبل في إطار رؤية "أم الإمارات 50:50". ويداً بيد تمضي الإمارات إلى الأمام من خلال منظومة وطنية هدفها المستقبل الأفضل لوطننا وشعبنا".