شراكة بين"محمد بن راشد للإسكان" و "بيوند ليميتس" للذكاء الاصطناعي

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، خلال "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي" ، توقيع مذكرة تفاهم إستراتيجية مع شركة "بيوند ليميتس" العالمية والمتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف تطوير حلول مبتكرة ومستدامة تسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الإسكانية، وتحقيق رؤية دبي في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والاستفادة من أحدث التقنيات.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار عبر تطوير حلول تقنية مشتركة في الإسكان الذكي، وتبادل الخبرات وبناء القدرات لدعم التحول الرقمي، إضافة إلى تنفيذ مشاريع تجريبية تسهم في رفع كفاءة العمليات المؤسسية، وتبني أفضل الممارسات العالمية في استخدام الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات إسكانية عالية الجودة ومستدامة للمواطنين.

وأكد ظلال بن قريش الفلاسي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، التزم المؤسسة بترسيخ ثقافة الابتكار والاستدامة في كافة مشاريعها، من خلال العمل على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة المؤسسية ورفع جودة الحياة في إمارة دبي، لافتا إلى أن هذه الشراكة تواكب رؤية دبي في بناء مدن ذكية تتعلّم وتخدم المجتمع بشكل استباقي وفعّال.

من جانبه قال حازم خياط، المدير الإقليمي لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في “بيوند ليميتس”، إن هذا التعاون سيُحدث نقلة نوعية في خدمات الإسكان الحكومي، من خلال حلول ذكاء اصطناعي متطورة ذاتية التشغيل، مبنية على خبرات شركته العالمية وتقنياتها التي طُوّرت أصلاً لبرنامج الفضاء الأمريكي.

وتسعى مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، من خلال هذه المبادرة، إلى دعم خطتها الإستراتيجية في تقديم خدمات إسكانية رائدة ومستدامة وتحقيق أهداف الاستدامة والتحول الرقمي ضمن رؤية دبي 2033، انسجامًا مع خطط الدولة لبناء مستقبل أكثر ازدهارًا وابتكارًا.