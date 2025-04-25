"دفاع مدني دبي" تستعرض استخدامات الذكاء الاصطناعي في الأمن والسلامة

برعاية وحضور معالي الفريق ضاحي خلفان بن تميم ، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين ، نظمت القيادة العامة للدفاع المدني في دبي " ملتقى الإمارات العاشر للسلامة من الحريق "2025 تحت شعار " السلامة و الابتكار "،

وسط مشاركة ممثلين حكوميين، ومسؤولي أجهزة الدفاع المدني على المستوى الدولي، والشركاء الاستراتيجيين، وخبراء الحرائق، والشركات العاملة في المجال التخصصي من حول العالم .

يعد الملتقى أحد أبرز الأحداث في المنطقة في مجال السلامة و الوقاية من الحريق ،حيث يعرض أحدث الابتكارات المحلية و العالمية وأفضل الممارسات والتجارب بالإضافة إلى مواكبته للتوجهات العالمية في استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن و السلامة ، كما عرضت الشركات المختصة المشاركة أبرز الابتكارات والخدمات من خلال المعرض المصاحب للملتقى .

وأكد الفريق خبير راشد ثاني المطروشي ، القائد العام للدفاع المدني بدبي ، من خلال الملتقى الذي شهد إطلاق القيادة العامة للدفاع المدني بدبي استراتيجيتها في الابتكار : " أن هذه الدورة من ملتقى الإمارات للسلامة من الحريق ، تأتي ترسيخاً لرؤية حكومتنا الرشيدة في تحقيق الريادة العالمية في مجال الأمن و السلامة ، و توجهات الدولة في دعم وتمكين المواهب، و تعزيز التنافسية في مجال الابتكار.

وعلى هامش الملتقى تم توقيع مذكرة تفاهم بين القيادة العامة للدفاع المدني بدبي ، و جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، والشركة الوطنية لصناعة معدات مكافحة الحريق ( نافكو )، انطلاقاً من حرص الأطراف على تعزيز مكانة إمارة دبي كمركز عالمي للابتكار وترسيخها كثقافة ، وانسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية لتنمية القدرات الإبداعية و الموهوبين وأصحاب الإنجازات الاستثنائية في إمارة دبي ، بما يعزز رؤية القيادة العامة للدفاع المدني بأن تكون دبي أفضل مدن العالم في تحقيق سلامة الأرواح والممتلكات ، حيث تهدف الاتفاقية إلى تمكين المواهب ودعم الموهوبين في مجال السلامة والوقاية.