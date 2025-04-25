محمد بن راشد يزور معرض إكسبو 2025 أوساكا في اليابان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن علاقتنا مع اليابان قديمة منذ العام 1972، وعلاقاتنا اليوم مع جميع دول العالم قوية عبر مشاركاتنا العالمية واستضافتنا للأحداث الدولية، ومن خلال جنودنا المجهولين من الشباب والشابات الذي يجوبون العالم لنقل قصتنا وهويتنا وثقافتنا وشغفنا بالمستقبل.

وقال سموه على حسابه في منصة إكس: "سعدت اليوم بزيارة معرض إكسبو 2025 أوساكا في اليابان .. وسعدت أكثر بزيارة جناح الإمارات في المعرض .. أعجبني تصميم جناحنا الوطني المستلهم من النخلة.. والذي يقوم على تصور جديد "للعريش".. وهي البيوت القديمة المبنية من سعف النخيل وجذوعه .. ولكن محتوى "العريش" يتحدث عن مشاريعنا في الفضاء .. ومبادراتنا المستقبلية في قطاع الصحة .. وتقدمنا في مشاريع الاستدامة … جناحنا يمثل تمسكنا بأصالة الماضي .. وشغفنا بالمستقبل".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "كل الشكر على القائمين عليه وأخص منهم الشيخة مريم بنت محمد بن زايد التي أشرفت على تصميمه وتطويره وأبدعت كعادتها في تقديمه للعالم".

وأشار سموه: "كما التقيت اليوم بجنودنا المجهولين وبعثتنا في إكسبو 2025 أوساكا اليابان الذي يستقبلون يومياً أكثر من 15 ألف زائر .. وينقلون قصتنا للعالم .. ويضيفون أصدقاء جدد لبلادنا كل يوم".

واختتم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "علاقتنا مع اليابان قديمة منذ العام 1972.. وعلاقاتنا اليوم مع جميع دول العالم قوية عبر مشاركاتنا العالمية واستضافتنا للأحداث الدولية .. ومن خلال جنودنا المجهولين من الشباب والشابات الذي يجوبون العالم لنقل قصتنا وهويتنا وثقافتنا وشغفنا بالمستقبل".