حمدان بن محمد: "جيتكس آسيا" يعكس حرصنا على تعزيز شراكاتنا الدولية

أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن فخره بالشراكة التي تجمع دبي وسنغافورة في القطاع التكنولوجي، وذلك بمناسبة انطلاق فعالية "جيتكس آسيا" التي ينظمها مركز دبي التجاري العالمي في سنغافورة، بحضور 700 شركة عالمية وشركات ناشئة من 70 دولة.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصى إكس: "في وقت تجمع دبي 10 آلاف متخصص في مجال الذكاء الاصطناعي من 100 دولة خلال فعاليات أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي، انطلقت اليوم فعالية "جيتكس آسيا" التي ينظمها مركز دبي التجاري العالمي في سنغافورة، بحضور 700 شركة عالمية وشركات ناشئة من 70 دولة، في حدث يعتبر أكبر فعالية تقنية من نوعها للشركات الناشئة في آسيا...فخورون بهذه الشراكة التي تجمع دبي وسنغافورة في القطاع التكنولوجي، وهذا الحدث يعكس حرصنا على تعزيز شراكاتنا الدولية وعلاقتنا الاقتصادية عبر رؤى طموحة لدفع مسيرة التنمية المستدامة والابتكار والتحول الرقمي العالمي".