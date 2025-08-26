«الصحفيين الإماراتية»: إجراءات المكتب الوطني للإعلام تعزز بيئة مسؤولة

أكدت جمعية الصحفيين الإماراتية دعمها الكامل للإجراءات التي اتخذها المكتب الوطني للإعلام بإحالة مجموعة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى النيابة العامة الاتحادية، نتيجة مخالفتهم معايير المحتوى الإعلامي.

وقالت فضيلة المعيني، رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية: «إن هذه الخطوة تعكس الجهود الحثيثة التي يقوم بها المكتب الوطني للإعلام ومختلف الهيئات الوطنية الإعلامية لرصد التجاوزات، وتنبيه مستخدمي المنصات إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، حفاظاً على بيئة إعلامية مسؤولة وآمنة».

وأضافت: «هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على حماية المجتمع من المحتوى غير الهادف، وتعزيز التزام المؤسسات والأفراد بالقيم والأخلاقيات الإعلامية التي تميز دولة الإمارات»، داعية جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى التعامل مع هذه المنصات بروح المسؤولية، وبما يواكب تطلعات الدولة في بناء إعلام هادف يعكس الصورة الحضارية للإمارات.

وأكدت رئيسة الجمعية أن هذه الخطوة تسلط الضوء على ضرورة الحفاظ على بيئة إعلامية إيجابية تراعي العادات والتقاليد، وتعزز الهوية الوطنية، بما يسهم في ترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع الإماراتي وإبراز مكانته الرائدة إقليمياً ودولياً، مجددة التزام جمعية الصحفيين الإماراتية بدعم كل الجهود الوطنية الهادفة إلى تطوير المشهد الإعلامي في الدولة.