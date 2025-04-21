نهيان بن مبارك: التسامح والتعايش جزء أصيل من مسيرة الإمارات

أعلن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، عن تدشين منطقة مصفوت، لتكون أحد المواقع الهامة في مشروع "حدائق التسامح"، الذي تنفذه وزارة التسامح والتعايش تعبيرا عن الارتباط بالبيئة المحيطة، وإدراكا لدورها في تشكيل طبيعة الحياة في المجتمع، حتى يتاح للجميع التعرف على ما تحمله حدائق التسامح من معان سامية وأهداف نبيلة تعزز قيم التسامح والتعايش في المجتمع، إضافة إلى الاحتفاء بالسلوك الحميد مع البيئة ومقومات الحياة.

وأعرب معاليه عن سعادته بأن تكون هذه الحدائق من المعالم المهمة في مصفوت، وأن تكون تجسيدا لقيمنا السامية والتزامنا بالتسامح كقيمة وأسلوب حياة.

وكان الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، قد افتتح موقع حديقة التسامح الذي أنشأته وزارة التسامح والتعايش بمنطقة مصفوت بالتعاون مع بلدية عجمان، وقام بزراعة شجرة الغاف في صدارة الحديقة، يرافقه عدد من المسؤولين المحليين وأهالي المنطقة، احتفاء باختيار مصفوت لتكون أحدى الأماكن المختارة لحدائق التسامح عبر الإمارات.

وأشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك، بالتعاون المثمر بين وزارة التسامح والتعايش ودائرة البلدية والتخطيط - عجمان، مثمنا جهودها لضم مصفوت واحدة من حدائق التسامح بالدولة، وأن تكون على خارطة درب التسامح بالإمارات، بما يحمله ذلك من دلالات مهمة لتعزيز قيم التسامح والتعايش لدى كافة فئات المجتمع الإماراتي ولتكون مزارا لكافة ضيوف الإمارات.

وقال: " نعتز في الإمارات بما يؤكده لنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" دائما، على أن قيم ومبادئ التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، هي جزء أصيل من مسيرة الدولة، وهي امتداد طبيعي لمنهج زايد الخير، في تحقيق السعادة والسلام والاستقرار في كل مكان ".

وتقدم معاليه إلى صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله ”، بأسمى معاني الشكر والاحترام، إعزازا لشخصه الكريم، وتقديرا لجهود سموه المتواصلة في سبيل أن تكون الإمارات دائما، دولة تتبنى السلام، وسيلة وغاية، وتتخذ من الأخوة الإنسانية والتسامح والتعايش منهجا وطريقا.

وأكد أن إضافة الوزارة لمنطقة مصفوت كموقع مهم لحدائق التسامح يسهم في تحقيق النجاح في عمل وزارة التسامح والتعايش، وفي جعل التسامح والأخوة الإنسانية قيمة أصيلة وأسلوب حياة لدى جميع فئات المجتمع جانبا أساسيا في القوة الناعمة للإمارات.

وأعرب عن أمله في الاستمرار في العمل لنشر قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، وضم الكثير من المواقع المهمة بالدولة إلى مبادرة " حدائق التسامح" تأكيدا على أن المجتمع المتسامح هو مجتمع ناجح يحقق التميز في كافة جوانب الحياة، وليكن الهدف هو الإصرار على تحقيق التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية والاحتفاء بآثار ذلك، في تحقيق جودة الحياة في المجتمع.

يذكر أن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، أعلن في نوفمبر الماضي، عن تدشين حديقة “أم الإمارات”، لتكون أول موقع في مشروع “حدائق التسامح”.