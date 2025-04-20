أحمد بن محمد يلتقي المشاركين في "برنامج القيادات الإعلامية"

أكد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام أن "دبي صنعت تجربة تنموية جديرة أن ننقل تفاصيلها إلى العالم برسالة إعلامية فعّالة ومؤثرة ومتكاملة في عناصر تميزها.. وأن نبرز للعالم إنجازات ونجاحات ساهم في تحقيقها العديد من فرق العمل التي واصلت الليل بالنهار عملاً بمقولة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن "في سباق التميز لا يوجد خط للنهاية".

جاء ذلك خلال لقاء سموّه المشاركين في برنامج القيادات الإعلامية الذي أطلقه مجلس دبي للإعلام بهدف تزويد المشاركين فيه بالأدوات التي تعينهم على بناء ونشر رسالة إعلامية متطورة تعكس مكانة دبي كمدينة صانعة للمستقبل، وتعزيز قدرة الكوادر المنضمة للبرنامج من مسؤولي وموظفي إدارات الاتصال في الجهات الحكومية في دبي على بناء فرق عمل قوية تمتلك مقومات التميز والكفاءة في صياغة وإيصال الرسالة الإعلامية الفعّالة التي تدعم طموحات دبي للمستقبل.

وأعرب سموّه عن خالص أمنياته لجميع المشاركين في البرنامج من الجهات الحكومية وشبه الحكومية بالتوفيق في رسالتهم بكل ما تحمله من أهمية، مؤكداً التزام مجلس دبي للإعلام بتقديم كل الدعم الممكن من أجل ضمان نجاح القائمين على صنع رسالة دبي الإعلامية في إطارها الحكومي، وبما يخدم الأهداف الاستراتيجية للإمارة على المديين القريب والبعيد.

وقد أبدى المشاركون في البرنامج بالغ شكرهم وامتنانهم لسموّ النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، لما وجدوه في البرنامج من محتوى متخصص رفيع المستوى، يدعم مسيرتهم المهنية ويمكنهم من التميز فيها يخدم مصالح دبي بصورة عامة.

وفي هذه المناسبة، نوّهت سعادة منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام بالمردود الإيجابي الطيب الذي وجده القائمون على البرنامج لدى المشاركين، مؤكدةً حرص المجلس على مواصلة العمل مع هذه النخبة من أجل بناء جيل من القيادات الإعلامية القادرة على توصيل رسالة دبي إلى العالم بكل الوضوح وبالتأثير المنشود، وقالت سعادتها: "البرنامج يثري إلمام المشاركين بمكامن القوة التي جعلت من دبي نموذجاً عالمياً مُلهماً، في إطار تفاعلي يتم من خلاله تناول أبرز المستجدات على الساحة الإعلامية سواء من ناحية الملفات الأساسية ذات الصلة بدبي، أو على صعيد الصناعة وما طرأ عليها من تغيرات سريعة".

وأوضحت سعادتها أن البرنامج يأتي متكاملاً مع باقي المشاريع والمبادرات التي يقوم عليها مجلس دبي للإعلام، بتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، في إطار بناء منظومة شاملة هدفها تأكيد تميز القطاع الإعلامي في دبي بكافة مكوناته وضمن مختلف مساراته، وفي إطار مواصلة المجلس لجهوده في تطوير المشهد الإعلامي للإمارة.

من جانبها، تطرقت سعادة نهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام إلى محتوى برنامج القيادات الإعلامية والذي رُوعي فيه أن يتناول أهم وآخر التطورات في مجال الإعلام كصناعة، وكذلك أهم المستجدات المتعلقة بمسيرة التنمية والتطوير في دبي، وقالت سعادتها: "تم تصميم البرنامج بأسلوب يغطي أهم التوجهات العالمية في مجال الاتصال الاستراتيجي، في رحلة تثقيفية تجمع ما بين المعارف النظرية والتجربة العملية، وبالتعاون مع نخبة من الخبراء المتخصصين".

وأضافت: "بناء منظومة إعلامية ناجحة يتطلب في المقام الأول الاهتمام بالكادر البشري، لاسيما على مستوى القيادات، لأنها تمثل محرك الدفع الرئيس لأي جهود تطويريه، ما يستدعي وجود عناصر قيادية على قدر رفيع من التأهيل والإعداد لتولي هذه المسؤولية بجدارة.. وهذا ما نحاول القيام به، ولمسنا تجاوب كبير ومشجّع من جميع المشاركين، الذين نحرص على توفير كافة عناصر الدعم الممكنة لهم لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من البرنامج".

وقال هشام العلماء، مدير إدارة الاستراتيجية والأداء في مجلس دبي للإعلام: "حرصنا أن يكون محتوى برنامج القيادات الإعلامية، متنوعاً وشاملاً من أجل تحقيق أعلى فائدة ممكنة للمشاركين، عملاً بتوجيهات سمو رئيس المجلس بأن يكون المحتوى المقدم مواكباً للتطور العالمي السريع في مجال الاتصال، كذلك سرعة المتغيرات العالمية المؤثرة في المشهد الإعلامي، وتأكيد امتلاك الكوادر المشاركة في البرنامج للمقومات التي تمكنها من صنع رسالة إعلامية تتبع أفضل المعايير العالمية في هذا المجال".

ويشمل البرنامج الدفعة الأولى من موظفي الاتصال في الجهات الحكومية في دبي ويركز على تطوير مهاراتهم القيادية والمهنية في فنون الاتصال الحكومي الاستراتيجي وكيفية التعامل مع الاعلام العربي والعالمي، بهدف تعزيز مكانة دبي ومواكبة جهود مؤسساتها الحكومية.

كما سيركز البرنامج، في دوراته المتعاقبة، على عدد من الموضوعات الحيوية التي تتصل بتطور مكانة دبي كمدينة طموحة سريعة التطوّر، مع الأخذ في الحسبان مستهدفات أجندتيها الاقتصادية والاجتماعية.