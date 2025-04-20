توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع ارتفاع في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح: شمالية غربية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 05:34 والجزر الأول عند الساعة 17:13 .

بحر عمان: خفيف الموج.فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:52 والمد الثاني عند الساعة 03:03 والجزر الأول عند الساعة 09:12 والجزر الثاني عند الساعة 22:43

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا

العظمى الصغرى العظمى الصغرى

أبوظبي 35 20 85 15

دبي 34 21 80 35

الشارقة 34 19 90 20

عجمان 34 20 80 30

أم القيوين 33 19 80 25

رأس الخيمة 36 20 85 15

الفجيرة 33 24 80 15

العـين 38 22 65 15

ليوا 37 23 70 20

الرويس 37 20 80 15

السلع 36 23 80 10

دلـمـا 33 24 70 25

طنب الكبرى / الصغرى 31 26 75 40

أبو موسى 30 26 80 50